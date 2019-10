Snimkama su ucjenjivali curicu (15)?: 'Njih u spisima nema...'

Sanja Sarnavka, poznata aktivistica za ženska prava iz Zaklade Solidarna, komentirala je odluku suca istrage Županijskog suda u Zadru Ivana Markovića da pet mlađih punoljetnika prijavljenih za višestruko grupno silovanje 15-godišnjakinje pusti da se brane sa slobode.

– Ne mogu shvatiti kako je moguće donijeti takvu odluku. Prijavljeni su osumnjičeni za mnogostruka grupna silovanja, a žrtva živi u maloj sredini, među svojim zlostavljačima. Mogu samo zamisliti kako to izgleda, kako se ta djevojčica osjeća, i kako se sada svi ti osumnjičenici mogu mirno dogovarati i žrtvu dodatno traumatizirati i viktimizirati – istaknula je Sarnavka za Slobodnu Dalmaciju.

Po njezinu mišljenju policija je trebala prijaviti i sve one koji su se okupili ispred policijske postaje kad su osumnjičenici bili privođeni, pokušavajući relativizirati njihovu odgovornost i optužujući žrtvu da je odgovorna za ono što joj se dogodilo.

Podsjetimo, sudac Marković je pustio mladiće na slobodu iako žive u istom mjestu kao žrtva.

- Nakon što ih je ispitao, sudac istrage pustio ih je uz mjere opreza. Naime, on je zaključio da opasnosti od ponavljanja kaznenih djela nema i, što se tiče opasnosti od utjecaja na svjedoke, i na žrtve među njima, tu je zaključio da ta opasnost ne postoji i istražni zatvor je zamijenio mjerama opreza - rekao je glasnogovornik suda Hrvoje Visković.

Mjere opreza se sastoje od zabrane približavanja žrtvi, zabrane bilo kakvoga komuniciranja s njom i javljanja u policijsku postaju dva puta mjesečno. Oštećena još nije ispitana, a novinare je zanimalo zar to nije jedan od razloga da se osumnjičenike zadrži u pritvoru.

- Nije nužno, sudac istrage je procijenio da su mjere koje je izrekao sasvim dovoljne da bi se spriječila opasnost od utjecaja na žrtvu. Tek trebamo zaprimiti prijedlog državnog odvjetnika i onda ćemo ispitati žrtvu. Dvojica koja nisu privedena samo se spominju u kaznenoj prijavi, niti su ispitani, niti su privedeni - kazao je Visković. Županijsko državno odvjetništvo najavilo je žalbu na odluku suca istrage, a o tome će u konačnici odlučiti Općinsko raspravno vijeće.

- Čim stigne žalba, vrlo brzo će biti odlučeno zato što tu nema prava na odgovor na žalbu. S obzirom na to da će se žaliti isključivo državni odvjetnik, moglo bi to biti brzo. Doduše, ne znam hoće li se žaliti i osumnjičenici na mjere opreza koje su im određene, to bi moglo sve prolongirati dok ne zaprime rješenje i eventualno ne ulože žalbu. Dodao je i kako su snimke navodno postojale, ali ih u spisu nema.

Reagirale i pravobraniteljice

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević rekla je kako je nužno u ovakvim slučajevima da se žrtva, koja je još dijete, "odmah na odgovarajući način zaštiti i dobije stručnu pomoć radi oporavka". Dodala je i da se počinitelje treba uključiti u "odgovarajući stručni tretman" kako bi se suočili s neprihvatljivošću nasilja i korigirali svoje ponašanje.

Na slučaj se osvrnula i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Upozorava kako je u situacijama kao što je ova, od izuzetne važnosti pružiti žurnu zaštitu žrtvama, a kako bi se izbjegla dodatna viktimizacija.

