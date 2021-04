Prezadovoljna sam, presretna! Hvala od srca svima koji su nam osigurali novi dom, s osmijehom na licu kazala je Snješka (25), skromna djevojka koja se optimistično nosi sa dijagnozom cerebralne paralize, miljenica obitelji Kačar kojoj je u potresu uništena obiteljska kuća u Drenovcu Banskom kod Gline.

Peteročlana obitelj, Senada i Zoran s djecom Milanom, Duškom i Snješkom u subotu su uselila u novi dom, u novi život kojeg će stvarati u kući u Glini koju im je darovala jedna varaždinska crkva uz pomoć donatora. Donatori iz Amerike u ponedjeljak su posjetili obitelj u novoj kući, a obišli su i njihovu kuću uništenu u potresu. Podsjetimo obitelj Kačar je posljednjih tri i pol mjeseca živjela kraj ostataka razrušenog doma kojeg su čitav život gradili u zabačenom zaseoku, sedamnaest kilometara od Gline. Preko dana su uglavnom boravili u skučenoj ljetnoj kuhinji kraj staje, po potrebi ulazili u uništenu i nesigurnu kuću u kojoj su proživjeli traume tijekom potresa. Noću su svi spavali u doniranom kontejneru. Unatoč takvim životnim uvjetima život nije stao, najmlađi Duško je morao svaki dan na vrijeme stići do škole, a najstariji Milan do posla na pilanu u Glini.

- U novoj kući mi se najviše sviđa veliki plavi krevet na kojem spavam. Do sada sam spavala na krevetu u kontejneru na kojem su se izmicale letvice pa me to znalo prestrašiti i iznenaditi. Isto tako me oduševila i ispravna slavina na sudoperu. Naime jako volim prati suđe, a u našoj kući je bila pokvarena. Super mi je ovdje, osjećam se sigurno. Sada će biti sve lakše. Sretna sam što sam bliže gradu, da sam među ljudima. Volim se družiti, razgovarati, a to sam do sada mogla samo preko telefona i interneta na društvenim mrežama. Radujem se novim poznanstvima, a ako se dogodi i ljubav spremna sam i na to - bez zadrške govori Snješka.

Naime u njenom rodnom selu živi tek poneki starac, mladih nema već godinama. Uz silne odlaske na fizikalne terapije Snješka je do sada s majkom tek jednom mjesečno odlazila u nabavku do grada i ako bi tada srela nekog od poznanika to bi joj bio jedini susret s vršnjacima.

Unatoč svim nedaćama koje su prolazili u životu Senada govori da su cijeli život gradili svoj dom da obitelji osiguraju normalan život u zabačenom selu, no potres im je u trenu uništio sve što u cijeli život stvarali. Iako su naučeni na težak život, život nakon potresa više nije bio život, već preživljavanje, snalaženje s onim što su imali, govori Senada i dodaje:

- Svakako smo se snalazili. U kontejneru nismo imali vode, nekada bi nestajala struja, prostor je bio skučen. Bilo je teško, bilo je suza. Kada bi nestalo struje nismo imali grijanja, a kako je Snješka jako zimogrozna, odmah bi joj se od hladnoće ukočile noge. Iako bi joj obukla po dva, tri para čarapa nisam je mogla ugrijati koliko joj je bilo hladno, suze su mi tekle jer nisam mogla svome djetetu pomoći. Težak je to život bio. U kontejneru nije bilo uvjeta za život i Snješka nije voljela u njemu boraviti - prisjeća se Senada nedaća koje su ih snašle, dodajući da sada kada će im se pak život iz korijena promijeniti još ne vjeruje u to što im se događa, da im je netko poklonio kuću.

- Čini se nestvarno. Još nisam svjesna da smo dobili kuću. Još se ne mogu opustiti. Mislim da će svaki čas netko drugi ući u kuću i zapitati se što mi tu radimo - govori Senada, dodajući da vjeruje da će se ubrzo priviknuti na novi dom i da će sa svog imanja za sobom dovesti i svoje kokice i svinje te da će normalno nastaviti sa životom.

- Presretan sam, zadovoljan. Ne mogu se riječima izraziti. Napokon se mogu naspavati i odmoriti u krevetu. Posljednja tri i pol mjeseca sam spavao na klupi, možete si i misliti kakvo je to bilo spavanje. Teško nam je bilo. Nije baš bilo ugodno, uvjeti su bili teški, najviše našoj Snješki. Sada imamo sve. Super je. Svaka čast ljudima koji su nam pomogli. Hvala im - kazao je Zoran.