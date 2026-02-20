Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji, no ubrzo je struja došla jer je vraćeno napajanje u trafostanicama, priopćio je u petak Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS)
SNJEŽNI KAOS Izvanredno stanje u Mariboru, bez struje i jedna hrvatska županija
Čitatelji javljaju i kako je u petak popodne došlo do zastoja na autocesti Varaždin-Zagreb.
Policija zatvara cestu prema Planini gornjoj zbog snježne mećave i dosta srušenih stabala. Dignuti lokalni DVD-i zbog uvjeta na cesti dok ne dođe zimska služba da očisti prometnice.
Nije samo Maribor zatrpan snijeg, poslao nam je čitatelj uz fotografije iz Donje Stubice.
- Snijeg je mokar i težak. Ceste su djelomično čiste, ali pada noć i snijeg pada i dalje jako. Struje ima. Slike su stare jedan sat pa se snijeg još podebljao - govori čitatelj
Kako čitatelji javljaju zbog velike količine mokrog snijega ruše se drveća, pa su varaždinski vatrogasci na terenu
Ranije su mediji javili kako je na širem području Maribora proglašeno izvanredno stanje zbog obilnog i teškog, mokrog snijega koji je uzrokovao masovne prekide u opskrbi električnom energijom. Bez struje je jutros ostalo oko 40.000 korisnika Elektra Maribor, što je posljedično dovelo i do poremećaja u opskrbi pitkom vodom na cijelom području javnog sustava Mariborskog vodovoda. Snijeg stvara velike probleme i u cestovnom, autobusnom i željezničkom prometu, a zbog opasnosti od loma grana građani su upozoreni da izbjegavaju zelene površine.