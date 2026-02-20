Obavijesti

SNJEŽNI KAOS Izvanredno stanje u Mariboru, bez struje i jedna hrvatska županija

Piše HINA, Luka Safundžić,
Foto: čiatelj24sata

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji, no ubrzo je struja došla jer je vraćeno napajanje u trafostanicama, priopćio je u petak Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS)

Čitatelji javljaju i kako je u petak popodne došlo do zastoja na autocesti Varaždin-Zagreb.

Policija zatvara cestu prema Planini gornjoj zbog snježne mećave i dosta srušenih stabala. Dignuti lokalni DVD-i zbog uvjeta na cesti dok ne dođe zimska služba da očisti prometnice.

Nije samo Maribor zatrpan snijeg, poslao nam je čitatelj uz fotografije iz Donje Stubice. 

- Snijeg je mokar i težak. Ceste su djelomično čiste, ali pada noć i snijeg pada i dalje jako. Struje ima. Slike su stare jedan sat pa se snijeg još podebljao - govori čitatelj

Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata

Kako čitatelji javljaju zbog velike količine mokrog snijega ruše se drveća, pa su varaždinski vatrogasci na terenu

Foto: čiatelj24sata

Ranije su mediji javili kako je na širem području Maribora proglašeno izvanredno stanje zbog obilnog i teškog, mokrog snijega koji je uzrokovao masovne prekide u opskrbi električnom energijom. Bez struje je jutros ostalo oko 40.000 korisnika Elektra Maribor, što je posljedično dovelo i do poremećaja u opskrbi pitkom vodom na cijelom području javnog sustava Mariborskog vodovoda. Snijeg stvara velike probleme i u cestovnom, autobusnom i željezničkom prometu, a zbog opasnosti od loma grana građani su upozoreni da izbjegavaju zelene površine. 

