SOA-ino izvješće: Nema dokaza da Milanovića financiraju Rusi i ne prikupljamo dokaze o tome

U doba kad Rusija vrši agresiju nad Ukrajinom, a stav Europske unije je da se Ukrajini kao žrtvi pomaže, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman izjavio na konferenciji za medije je da predsjednika države Zorana Milanovića financiraju Rusi jer su njegovi 'proruski stavovi vrlo jasni'.

- Njegovu kampanju očito financiraju možda i neki ruski izvori, predmnijevamo s obzirom na njegovo ponašanje - izjavio je ministar vanjskih i europskih poslova 11. listopada.

Milanović mu je odgovorio objavivši video u kojem ministar priča kako je sa Sergejem Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, čitao poeziju.

Dan nakon, 12. listopada, Grlić-Radman je rekao kako za to ipak nema dokaze.

- Ja sam mislio da će Milanović opovrgnuti možda eventualno navode za koje, istina, nemam dokaze, kao recimo da se njegova kampanja financira iz ruskih izvora - rekao je Grlić Radman, a prenio HRT.

Tu je i izjava Dragana Primorca da SOA već dvije godine prikuplja podatke o tome.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dobio je 14. listopada od SOA-e izvješće o tim optužbama koje mogu pročitati saborski zastupnici.

- Zatražio sam po zakonu informaciju je li točno da Rusi financiraju kampanju Zorana Milanovića i prikuplja li netko te dokaze. Izvješće je stiglo, i negativno je - rekao je Ranko Ostojić i dodao: - Kategorički je negativno. Rusi ne financiraju Zorana Milanovića. Mi smo dobili informaciju i to više nije pitanje za mene nego za one koji obavljaju vrlo odgovoran posao poput ministra vanjskih poslova i predsjedničkih kandidata da ne šire lažne vijesti. Negativan je i odgovor na pitanje prikuplja li netko već dvije godine dokaze o tome. To je čisto ogovaranje, sramota za ovu državu i kršenje Ustava.

Žele prisiliti Milanovića i Plenkovića da razgovaraju

Glasali su i o prijedlogu da zatraže sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Pozivaju se predsjednik RH i predsjednik Vlade da zajednički sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi raspravili i uskladili usmjeravanje rada obavještajnih službi - pročitao je Ranko Ostojić i dodao: - Ja sam ovo napisao da se prema Ustavnoj obavezi sjednu za stol jer mislim da je to potrebno.

HDZ nije prihvatio zaključak.

- Mi ga ne prihvaćamo i ne želimo politizirati. Predsjednik svojim izvještajima i vrijeđanjima koja već tri godine šalje s Pantovčaka utječe na suradnju - rekao je HDZ-ov Ante Deur.

- S obzirom na to da se u medijima izuzetno puno priča o pitanju NATO misije, s obzirom na to da imamo dvije državne instance koje su obje nadležne za pitanje vanjske politike, obrane i sigurnosti, a u pogledu misije daju oprečne informacije, smatram da je nužno da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost i da se utvrdi opseg misije i koje su to informacije. Nije u redu dovoditi saborske zastupnike koji nemaju pristup mnogim informacijama u poziciju da glasaju o nečemu o čemu im dva nadležna tijela daju oprečne informacije - rekla je Sandra Benčić.

Jurčević je rekao da je nacionalna sigurnost iznad svega.

-Treći svjetski rat je započeo, ne znam je li vi to vidite. Zaista mislim da bismo ovdje trebali povući taj potez jer ako se spustimo na bilo koju nižu razinu, ovo je iznad toga. Ako ne želimo da nam se ponovi ono što nam se događalo '91. kad smo bili nespremni, moramo biti u stanju misliti na ovaj način, pronaći vlastiti plan, a u drugi plan staviti stranačke želje. Neka se napokon sastanu, pa neka se posvade, potuku, poubijaju, što god. Nerazumno je da se ne sastanu - rekao je.

Deur se javio za repliku.

- Mi ovdje ne pričamo o stranačkim željama, nego je Hrvatska članica NATO-a. Ovo što radi PRH je kontra toga, vraća nas u vrijeme '90-ih koje su za nas bile krvave. Misija se vodi u Njemačkoj, vojnici bi bili u Njemačkoj. Nemojmo krivo informirati našu javnost, unosimo nemir i nekorektnost. Mi smo članica NATO-a, a ne Istočnog bloka što je poruka koju šalje Milanović i dio zastupnika. Počinjemo se pitati što se događa s pojedinim našim kolegama iz opozicije - rekao je.

Jurčević ga je zamolio da ne idu u to nego da se ovdje radi samo o tome da se nađu institucija predsjednika i institucija premijera.

- Ante ja te ne razumijem, bez obzira što stoji u pozadini, ovo tijelo mora tražiti da se te dvije institucije nađu. Ne sugeriram tko je u pravu, ali hajmo sačuvati dignitet ovog Odbora i donesimo tu odluku koja je izvan svake rasprave. Pošaljimo poruku, svi se boje svega što se može dogoditi. Treći svjetski rat je počeo, ljudi moji, barem 2022. - rekao je.

Mišel Jakšić je uzvratio Deuru da postoji Ustavni sud koji može razriješiti predsjednika i da su uskoro izbori.

- Postoji ustavna kategorija da bi ta dvojica trebala razgovarati, bez obzira kome se sviđa predsjednik ili premijer. Nisam u Ustavu našao da se Plenković ne mora sjesti s predsjednikom ako mu se ne sviđa. Nisam se uvijek slagao s Milanovićem i to sam jasno komunicirao - rekao je Jakšić i dodao: - Saborski zastupnici ne dobivaju podatke koje dobivaju predsjednik i premijer. Zbog njihovog ne komuniciranja ćemo mi odlučivati o svakoj misiji o kojoj nemamo informacija. Danas je ovo uvlačenje Sabora da budemo potencijalni smokvin list za kršenje Ustava Andreja Plenkovića. Uvlačiti nas u nešto za što nemamo dovoljno informacija nije pošteno ni prema nama ni prema građanima. I to bih vam rekao i da je Milanović taj koji ne želi razgovarati.

Javi se Hrebak s pitanjem koje su to oprečne informacije jer drugi predsjednici nemaju te informacije koje ima Milanović.

- Ja bih volio da predsjednik države stane pred nas i kaže nam koje su to oprečne informacije koje zna. Svih 30 država šalje svoje vojnike u Njemačku, osim nas i Mađarske. Sad mene zanima što mi to znamo, što tih 30 zemalja ne zna, stvarno bih to volio doznati, koje su to informacije nama potrebne, a da nisu potrebne 30 drugih zemalja. Mi imamo oprečna razmišljanja u trenutku kad nam se bliži predsjednička kampanja. Hvala lijepa, ja ću biti protiv ovog zaključka i neću sudjelovati u ničijoj predsjedničkoj kampanji - rekao je Hrebak.

Javila se Benčić.

- Mislim da kao saborski zastupnici, bile kampanje u tijeku ili ne, imamo pravo tražiti da Vijeće za nacionalnu sigurnost se sastane, što se mene tiče može biti zatvoreno za javnost, ali neka se nađu i utvrde zbog čega je došlo do oprečnih informacija i što je točna informacija s kojem obojica mogu izaći u javnost i reći da je to to. Nije u redu, bila kampanja ili ne, da mi moramo bacati kockicu i birati kome ćemo vjerovati. Laže li jedan ili jedan ne govori cijelu istinu? Ja se zaista ne bih kockala s time - rekla je Benčić.

Hrebak joj je odgovorio da vjeruje svojoj glavi.

- 30 zemalja članica NATO-a nema problema s Njemačkom, samo Hrvatska i Mađarska imaju. Zar nam je doista važno da smo u talu s nekim tk u svom uredu ima prekrojenu kartu Mađarske koja obuhvaća Hrvatsku? Vjerujte svojoj glavi. Hrvatski sabor će odlučiti hoćemo li ići prema NATO-u ili istočno - rekao joj je.

Ostojić mu je rekao da zahtjev da se dobije informacija ne može biti suprotan Ustavu.

- Ovaj Odbor za unutarnju politiku je člankom 4. Ustava je obvezan, u slučaju ratne opasnosti, sudjelovati u Vijeću nacionalne sigurnosti. Nemamo informacije koje trebamo, i sad vi meni kažete da je nelegitimno da tražimo razgovor između dvoje ljudi koji su vezani Ustavom da razgovaraju, a nemaju komunikaciju. Njih dvoje su Ustavom obavezni razgovarati, i tu se ne radi o kampanji nego o Ustavu - rekao je.

Prijedlog je odbijen sa šest glasova protiv i pet za. Time se Milanović i Plenković opet ne moraju sastati.