SOA: Ove godine zabilježili smo više od deset hakerskih napada

Nakon što je kibernetički napad u četvrtak paralizirao najveći bolnički sustav u Hrvatskoj, onaj KBC-a Zagreb, u petak ujutro situacija se normalizirala te je gotovo sve proradilo. I dok se još istražuje tko stoji iza ovog napada koji je djelatnike bolnice, prema riječima pomoćnika ravnatelja Rebra Milivoja Novaka, vratio 50 godina unatrag na papir i olovku, zna se tko je dan ranije, hakirao financijske institucije u Hrvatskoj. Naime, u srijedu 26. lipnja na meti su se našli Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatska narodna banka (HNB), portal HNB-a i Zagrebačka burza. Odgovornost za te napade preuzela je grupa zloglasnih ruskih hakera pod nazivom NoName057(16).

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 00:54 [TOP 3 VIJESTI DANA] Ruski hakeri napali financijske institucije: Na meti su bili HNB, Porezna uprava, Ministarstvo financija | Video: 24sata Video

- Već neko vrijeme nismo posjetili Hrvatsku i odlučili smo se 'podsjetiti' - napisali su hakeri. Situacija je normalizirana istog dana do 20 sati kad su ponovno proradile stranice navedenih institucija.

- Došlo je do kibernetičkog napada na dio državne informatičke infrastrukture. Uslijed toga je zapravo došlo do nedostupnosti stranica Porezne uprave. Službe su odmah reagirale i to je sanirano i normalno funkcionira. Sada će na forenzici biti da odredi koje su eventualne posljedice - potvrdio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Proruska grupa hakera NoName057(16) na sceni se prvi puta pojavila u ožujku 2022. i preuzela odgovornost za kibernetičke napade na ukrajinske, američke i europske vladine agencije, medije i privatne tvrtke. Smatraju se neorganiziranom i slobodnom proruskom aktivističkom skupinom koja želi privući pozornost u zapadnim zemljama.

RUGAJU SE METAMA

NoName057(16) djeluje koristeći Telegram kanale gdje preuzimaju odgovornost za svoje napade, rugaju se metama, upućuju prijetnje... Grupa je razvila DDoS alat pod nazivom DDOSIA, koji provodi napade uskraćivanjem usluge opetovanim izdavanjem mrežnih zahtjeva ciljanim stranicama. Takvi DDoS napadi, uglavnom privremeno onemogućuju pristup internetskim uslugama napadnutih tijela bez probijanja sustava ili krađe podataka. Kao ni policija ni iz SOA-e zbog kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku ne mogu davati više informacija.

- Ministarstvo unutarnjih poslova u četvrtak je izvijestilo da je policija po zaprimanju prijave o kibernetičkom napadu na sustave KBC-a Zagreb započela kriminalističko istraživanje - priopćio je MUP. Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e registrira sve veći broj naprednih državno-sponzoriranih kibernetičkih napada na sustave tijela državne uprave i operatore kritične infrastrukture. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je više od 10 takvih kibernetičkih napada, otkriva nam SOA.

SOA PRUŽA PODRŠKU

- Kibernetički napad na dio informacijskog sustava KBC Zagreb koji je otežao normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava pokazuje ozbiljnost kibernetičke sigurnosti za svakodnevni život građana RH. Stoga i u ovom slučaju Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e pruža aktivnu podršku zdravstvenom sustavu u digitalnoj forenzici i otklanjanju posljedica napada. S obzirom na to da je povodom ovog kibernetičkog napada započeto kriminalističko istraživanje ne možemo davati više informacija - odgovaraju iz SOA-e za 24sata.

Što se tiče kibernetičkog napada od 26. lipnja 2024. na pojedine hrvatske financijske institucije, prema dosad prikupljenim podacima, kaže SOA, nije utvrđena šteta na informacijskim sustavima napadnutih tijela. U tijeku je daljnja forenzička obrada. Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e, dodaju, pruža aktivnu podršku napadnutim tijelima.

HIBRIDNI RAT

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji i dobar poznavatelj prilika u Moskvi, Božo Kovačević, za Danas.hr komentirao je hvalisanje ruskih hakera.

- Ako je točno ono što su naveli, onda je to dio hibridnog rata. Iz perspektive vodstva Rusije, ta država je u ratu sa Zapadom, što uključuje sve članice NATO saveza. Stoga je s njihove strane sasvim opravdano poduzimati takve kibernetičke napade i oni na to gledaju sa stavom - sve što Zapad poduzima protiv nas, mi imamo pravo poduzimati protiv Zapada. Podsjećam da nije istraženo tko je minirao cjevovode Sjevernog toka 1 i 2, ali je nesumnjivo da je riječ o terorističkom aktu jer je uništena civilna infrastruktura. Rusi na to odgovaraju napadima na ukrajinsku infrastrukturu te navode da to nije teroristički napad, po logici da se ni napad na Sjeverni tok nije navodio kao teroristički napad. Ali iza toga se krije i prijetnja da će oni uništavati infrastrukturu izvan Ukrajine ako ukrajinski dalekometni projektili budu uništavali infrastrukturu dublje u Rusiji - rekao je Kovačević za Danas.hr. Informatički stručnjak Marko Rakar za N1 je objasnio razlike između DDoS napada ruskih hakera i onog na Rebro.

- Sustav je napadnut jer je netko to i mogao. Ne znamo što se točno dogodilo, ali možemo rekonstruirati iz izjava odgovornih otprilike… Čini se da je riječ o ransomware napadu, što znači da se traži otkupnina od žrtve, kako bi se sustav “otključao”. Na sličan je način prije nekoliko mjeseci stradala HANFA - kazao je Rakar za N1. Pojasnio je da napad na informatičku infrastrukturu spada u domenu DDoS napada, gdje se s velikom količinom zahtjeva nastupa prema serverima i njihova primarna motivacija je onemogućiti pristup određenim servisima.

- 10 posto porastao je broj napada u 2024. u odnosu na prošlu godinu

- 1688 kibernetičkih napada otkrila je policija i kazneno prijavila tijekom 2023.