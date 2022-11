'Vrijeme je razotkrivanja. Svi oni koji ne podrže obuku vojnika podržavaju zlo i Putina'

Tko su Putinovi igrači u Hrvatskoj, pita zastupnik Hrvoje Zekanović pa u nastavku otkriva odgovor i upire prstom na Pantovčak i čelnika države Zorana Milanovića. I sve one koji podržavaju njega u protivljenju uvježbavanja ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

- Ono što je danas već očito jest da Vladimir Putin u Hrvatskoj ima neke svoje velike zagovornike, a rekao bih i političke lobiste. Ono što ne možemo ne primijetiti da Pantovčak, odnosno Zoran Milanović, posljednjih godinu dana itekako zagovara i podržava trenutnu rusku politiku na jedan samo njemu svojstven način. Zadnja tema koja se veže uz agresiju Rusije na Ukrajinu vezana je uz misiju, naglašavam misiju, Europske unije EUMAM. Dakle, radi se o misiji koja je isto ono što su bile misije u Afganistanu i na Kosovu - istaknuo je.

Nema, ne postoji nikakve razlike među tim misijama, naglasio je svima onima koji sada tumače Ustav i je li Sabor uopće ovlašten za odlučivanje o vježbi stranih vojnika ili se to mora dogovoriti na relaciji predsjednika države i Vlade.

- Svako nepodržavanja dolaska nekoliko desetaka, odnosno do sto vojnika Ukrajine u Hrvatsku, isključivo je iz razloga podržavanja Zorana Milanovića. Odnosno, bit ću posve eksplicitan, to se radi zato što se direktno podržava rusku zločinačku politiku - poručio je Zekanović.

Svi oni koji se danas boje i kažu da će time Hrvatska postati meta, govore gluposti, naglasio je. Pa podsjetio na koji je sve način do sada Hrvatska pomogla Ukrajini.

- Hrvatska je do sada već dala naoružanja za četiri pješačke brigade u iznosu od otprilike 150 milijuna eura. Upravo je dogovoreno da će se Ukrajini dati i desetak helikoptera Mi-8. Hrvatska je stavljena od strane Rusije na popis neprijateljskih država. Dok Ukrajinci svoju slobodu plaćaju krvlju, mi ih kao saveznici i partneri možemo makar podržati na ovaj način. Dakle, novcem, obukom i vojnom pomoći - rekao je istaknuvši kako je ovo vrijeme razotkrivanja.

- Ovih dana ćemo saznati tko je snažno uz Ukrajinu, a tko je uz Rusiju. Ovdje se ne može istovremeno biti za zločinačku politiku Vladimira Putina i podržavati napaćenu i razorenu Ukrajinu. Oporba u Saboru ne može naći nijedan racionalni razlog zašto neće podržati odluku koju podržavaju sve zemlje članice NATO pakta i sve zemlje članice Europske unije. Ne postoji nijedan racionalni razlog za to, osim razloga da igraju za Rusiju i za Vladimira Putina. Znači, vrijeme je razotkrivanja. Neka hrvatska oporba - od one koja se prikazuje desnom, a zapravo je jadna, bijedna i kukavička, do one lijeve, koja često ne krije svoje simpatije prema politici Vladimira Putina - glasno i jasno kaže jesu li za napaćenu i razorenu Ukrajinu, jesmo li mi dio NATO pakta i Europske unije ili smo suprotno od toga, što znači Putin i Rusija. Treće mogućnosti nema - ustvrdio je Zekanović retorikom kojom se koristi premijer Andrej Plenković kad je u pitanju obuka ukrajinskih vojnika.

Na pitanje misli li da je argument kojim oporbu proglašava rusofilima i simpatizerima Vladimira Putina razuman ili je također jadan, bijedan i kukavičan, Zekanović je ponovio svoj stav da ne podržati ugrožene znači podržavati teroriste i agresore.

- I to je kukavički, jadno i bijedno. Nema drugih riječi. A svi oni koji su kalkulirali kada su govorili o blokadi Švedske i Finske pri ulasku u NATO pakt jer je to govorio Zoran Milanović, svi oni koji su se dvoumili hoće li potpisati Deklaraciju o podršci Ukrajini zato što to nije odgovaralo Zoranu Milanoviću, a odgovaralo je Vladimiru Putinu, evo im sad konačna prilika da naprave ono što je logično, jednu stvar koju rade sve razvijene zemlje zapadne demokracije, sve članice Europske unije i NATO pakta. Mi Hrvati nismo izdajice. Mi smo dio NATO pakta, dio smo zapadnog svijeta i Europske unije. To bi, primjerice, bilo kao da je 1991. Belgija htjela obučiti nekoliko desetaka hrvatskih vojnika. Siguran sam da bi se svatko u Hrvatskoj tada tome radovao kao što su danas Ukrajinci zahvalni na toj našoj inicijativi. Nažalost, 1991. nije bilo tako, to je bilo drugo vrijeme - uzvratio je Zekanović.

Na još direktnije pitanje zar zaista vjeruje u to što govori o svojim kolegama u Saboru kao simpatizerima Putinova režima i ne misli li da ipak imaju neke druge, razumnije razloge koji se tiču naših nacionalnih interesa kad promišljaju o ovakvoj jednoj odluci, Zekanović ne odustaje od svog stava.

- Neka mi svojim glasanjem o ovoj temi dokažu suprotno. Svatko tko u ovom trenutku ne bude htio pomoći napaćenoj i razorenoj Ukrajini, napadnutoj od strane jedne terorističke države, jednog zločinačkog režima, e taj je za terorističku državu. Mnoge stranke, često spominjem Most, znaju u nekim temama biti nejasne, sive, pa će pobjeći s glasanja oko niza tema. U životu vam postoje demarkacijske, crvene linije. Ovdje je demarkacijska linija - jeste li za Ukrajinu, jesi li dio NATO pakta, jesi li dio Europske unije ili si za Rusiju. Linija je jasna da ne može biti jasnija. Svi oni koji tu liniju pokušavaju malo izblijediti, napraviti je sivom, nevidljivom, ti su se stavili na stranu zla. Drugovi s ljevice, plus ova nejasna suvremenistička desnica, neka izaberu na čijoj su strani - istaknuo je.

