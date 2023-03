'Socijalna reforma mora biti prilika, a ne još jedan promašaj'

Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatska komora socijalnih radnika na Svjetski dan socijalnog rada pozvale su ministra Marina Piletića da reforma sustava sasluša struku i potrebe korisnika, da ne bude još jedan promašaj, a on im je poručio kako ne sumnja u zajedničko djelovanje.

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić istaknula je na obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada u utorak kako se socijalni rad 'uvijek nalazi u nekom trenutku - ili je kriza ili neka aktualna tema'.

Zagonetna reforma

"U zadnje vrijeme, tema je još jedna u nizu reformi sustava socijalne skrbi, još jedna pomalo zagonetna reforma u kojoj bi se trebao popraviti sustav kako bi postao učinkovit i mogao odgovoriti na potrebe svakog čovjeka. Međutim, da bi bio učinkovit, socijalni radnici trebaju resurse", navela je.

Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatska komora socijalnih radnika prije nekoliko dana ministru Piletiću predale inicijativu za unaprjeđenje reforme kako bi ona bila prilika da se sustav unaprijedi, ali i kako bi se sustav organizirao na fleksibilan način i bio dostupan korisnicima, a šteta od neželjenih promjena bila manja, rekla je Karačić.

Upozorila je, pri tom, kako imaju velikih problema u osiguranju kapaciteta za smještaj korisnika, posebno onih najosjetljivijih - djece i osoba starije životne dobi, odnosno problem su krizni i interventni smještaj.

"U sustavu nemamo mogućnosti da to realiziramo i stručnjaci se jako iscrpljuju i nose veliku odgovornost jer ne mogu zaštiti korisnika ako to nemaju. To nam je prioritetna tema koju želimo riješiti u dogovoru s Ministarstvom", rekla je Karačić.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš naveo je kako je inicijativa proizašla iz primjedaba i prijedloga struke s terena na Zakon o socijalnoj skrbi, a uz podršku akademske zajednice. Smatra kako je ovo prijelomni trenutak i kaže kako se nada da će ministar u izmjenama Zakona čuti glas struke i potrebe korisnika.

Piletić: Trebamo se čuti, ali i razumjeti, u zajedničko djelovanje ne sumnjam

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uvodno se osvrnuo na primjedbu o nedostatku resursa, istaknuvši kako se bez resursa ne može, ali i kako trebamo osvijestiti činjenicu da nema kutka u Hrvatskoj gdje koristeći EU fondove, ne niču novi resursi, novi objekti centara i udruga.

"Trebamo se čuti, ali i razumjeti. Nekad mi imamo argumente koje vi ne želite prihvatiti, a nekad vi imate argumente koje do sada možda nisu dovoljno dobro čuli oni koji su trebali. Za prolivenim mlijekom nećemo plakati", rekao je.

Dodao je kako je 2023. izazovna godina jer je startala reforma pa trebaju vidjeti ima li prilike da se ispravi nešto što je možda "zapelo".

"Niti jedna reforma ne može se provesti za jedan dan ili kada zakon stupi na snagu, nego je potrebno zajedničko djelovanje. U to zajedničko djelovanje ne sumnjam, zazivam ga i pružam ruku suradnje i to je ključna poruka zbog koje sam došao ovdje", poručio je Piletić.

Svečanost obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada održava se pod nazivom "Poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje", a program je uključivao panel raspravu "Reforma kao prilika" na kojoj je uz predstavnike struke sudjelovao i ministar Piletić.

Na svečanom skupu uručit će se i nagrade Hrvatske udruge socijalnih radnika istaknutim stručnjacima i organizacijama koje su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju profesije i unapređenju socijalne skrbi.

