Novac je pogonsko gorivo entuzijazma kako za one koji ga imaju, tako i za one što im je zanimanje da mu prate trag, ma gdje god on vodio. Važi to u Njemačkoj ili Americi, ali ne i u Hrvatskoj, maloj mediteranskoj zemljici u kojoj se svaki posao, računajući i borbu protiv korupcije, radi od kraja i ostavlja nedovršenim. Tamo negdje u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća doseljenici iz jedne od balkanskih zabiti počeli su kupovati američke kuće i stanove za keš.