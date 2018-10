Šok nakon razornog uragana: Cijeli otok je nestao preko noći

Cijeli otok u arhipelagu Havaja nestao je u oceanu nakon uragana četvrte kategorije Walaka. Istočni otok dom je ugroženoj vrsti tuljana i zelenim kornjačama koje se tamo pare i nesu jaja.

Stručnjaci su nakon oluje preko satelita krenuli gledati kakve su posljedice. Ostali su šokirani time što je cijeli otok jednostavno nestao u oceanu.

Hurricane Walaka, one of the most powerful Pacific storms ever recorded, has erased East Island, which is part of French Frigate Shoals in the Papahanaumokuakea Marine National Monument. https://t.co/x9moCB1WA5 @NathanEagle #HIwx #Hawaii pic.twitter.com/BckfalPR90