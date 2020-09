Šok u Prnjavoru: Optužili ga da je ukrao 20 marki iz kapele, on si sjekirom odsjekao tri prsta...

Brani su navodno jako teško pale optužbe nekih susjeda i poznanika da je provalio u kapelu. Susjedi ga znaju kao u duši jako dobrog čovjeka, ali i kao velikog alkoholičara

<p>Nevjerojatnu stvar napravio je<strong> Brano Preradović (46)</strong> iz Prnjavora. </p><p>Branu su optužili da je ukrao 20 KM iz katoličke kapele na groblju, a dok su na tom groblju sahranjivali pokojnika, Brano je uzeo sjekiru i krenuo sjeći sebi prste.</p><p>Ubrzo je smješten u zdravstvenu ustanovu, a motiv tog strašnog djela je nepoznat. Kako javlja <a href="https://www.kurir.rs/region/bosna-i-hercegovina/3531327/sekirom-odsekao-sebi-prste-da-bi-dokazao-nevinost-brano-na-jeziv-nacin-opovrgao-optuzbe-da-je-ukrao-pare-iz-kapele" target="_blank">Kurir</a>, Brani su navodno jako teško pale optužbe nekih susjeda i poznanika da je provalio u kapelu. Susjedi ga znaju kao u duši jako dobrog čovjeka, ali i kao velikog alkoholičara. Od rastave braka Brano živi s majkom.</p><p>- Sve nas je u selu obradovala njegova odluka da se liječi od alkoholizma, a zadnjih godinu dana nije pio. Ranije je i sam potvrdio kako je pijan provalio u kapelu, no mi svi dobronamjerni smo ga bodrili i govorili mu da ne pridaje značaja optužbama da je ponovno provalio što je on negirao.</p><p>Policijski očevid nije upućivao na Preradovića kao sumnjivca, no on je kasnije na groblje došao biciklom i u pijanom stanju.</p><p>- Čudili smo se zašto Brane sjekirom udara po betonskom koritu, a šokirali smo se kad smo vidjeli mlazove krvi i njegove odsječene prste - rekli su svjedoci za Novosti te im otkrili da nije ovo prvi Branin incident. Navodno je prije par godina odsjekao jedan prst, također s lijeve ruke, pa mu je na njoj sada ostao samo palac.</p>