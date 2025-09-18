Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Roditelji djece jednog vrtića na području Grada Zagreba u šoku su nakon što su otkrili da su njihova djeca bila izložena mogućem fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Prema riječima roditelja, jedna odgojiteljica djecu je "za kaznu" zatvarala u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je pljusnula po licu, drugo je stiskala i vukla te mu ozlijedila ruku. Riječ je o djeci niske kronološke dobi, koja se, kažu, nisu odmah požalila roditeljima tek su pokazivala otpor odlasku u vrtić.

Sve je trajalo nekoliko mjeseci u odnosu na nekoliko djece, a kulminiralo krajem svibnja ove godine nakon što je jedna majka svoje dijete, koje je imalo modrice po ruci i žalilo se na bolove, odvela u bolnicu, gdje su djetetu kontatirali ozljede i o svemu obavijestili policiju.

Kako doznajemo, policija je, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv odgojiteljice podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u povredu djetetovih prava na štetu nekoliko djece te nanošenje tjelesne ozljede jednom djetetu.

Nakon dva mjeseca istrage uslijedio je šok, većina optužbi je odbačena, a optužnica protiv odgojiteljice podignuta je samo za nanošenje tjelesne ozljede.

- Sukladno zakonskim odredbama, rješenje o odbačaju kaznene prijave dostavlja se žrtvi, koja može preuzeti progon u roku od 8 dana od primitka rješenja odgovorili su na naš upit iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Pitali smo i vrtić kad su doznali za sporni događaj i što su poduzeli, evo nihovog odgovora:

- U utorak, 27. svibnja, u kasnim poslijepodnevnim satima, djelatnica vrtića telefonski je obavijestila stručnu službu o neprihvaljivom ponašanju jedne od odgojiteljica tijekom rada u odgojno-obrazovnoj skupini ranije tog dana. S obzirom da u tom trenutku nismo bili u mogućnosti utvrditi sve činjenice događaja, već iduće jutro u odgojno-obrazovni rad skupine uključena je psihologinja vrtića. Prije nego što smo uspjeli utvrditi sve činjenice, u vrtić je, u jutarnjim satima, temeljem anonimne prijave, stigla policija i odmah provela obavijesne razgovore sa svim djelatnicima objekta. Temeljem navedenog, a u skladu s propisima, ravnateljica je spomenutu odgojiteljicu još isti dan udaljila iz odgojno-obrazovnog procesa, a o svemu smo obavijestili i roditelje djeteta - kažu iz vrtića.

Dodaju da je spomenuta odgojiteljica od tog dana udaljena s radnog mjesta, a postupanje policije, odnosno, državnog odvjetništva je u tijeku. napominju i da će odgojiteljica biti udaljena s radnog mjesta Do okončanja postupka.



