Brzo testiranje u Zagrebu: Prvi dan od 970 testiranih pozitivno čak 248, asimptomatskih 20

Svaki treći testirani inače u Zagrebu je pozitivan. Bilo je nenajavljenih bolesnika, nismo ih vraćali jer nam je bio prioritet da to napravimo, otkrio je Vjekoslav Jeleč

<p>U Zagrebu je na 12 lokacija krenulo brzo antigensko testiranje na korona virus.</p><p>- Uzeli smo bris i kolegice koje rade iza mene iz te epruvete u kojoj je uzet bris, kapnu tri kapi na ovaj brzi antigenski test i 15 minuta treba do očitovanja nalaza i ovaj test je pozitivan s obzirom da su se pojavile dvije crtice. Da je jedna crtica, tada bi test bio negativan - objasnila je <strong>Maja Matleković </strong>za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-procelnik-gradskog-ureda-za-zdravstvo-vjekoslav-jelec---629181.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>, specijalizantica obiteljske medicine. </p><p>Pozitivan ili negativan rezultati se šalju na mail ili se printa za one koji čekaju na licu mjesta. Ipak, neki su čekali i duže od 15 minuta, neki nisu dočekali pa su otišli. Taj test nije pouzdan kao PCR test te je namijenjen prvenstveno onima koji su imali simptome unutar pet dana ili su ostvarili kontakt sa zaraženom osobom, a oni sa simptomima kojima se pokaže negativan nalaz testirat će se ponovno, jer brzi antigenski test može biti lažno negativan.</p><p>Plan je u Zagrebu po danu testirati 1200 ljudi. Prvi dan je bilo naručeno 1135 ljudi, a došlo ih je 970. Neki se nisu odazvali. Ipak, pročelnik gradskog ureda za zdravstvo <strong>Vjekoslav Jeleč</strong> šokirao je postotkom pozitivnih:</p><p>- Pozitivno je bilo 248 ljudi od 970 osoba, 25 posto je bilo pozitivnih - kazao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-procelnik-gradskog-ureda-za-zdravstvo-vjekoslav-jelec---629181.html" target="_blank">Novu TV</a>. Jeleč otkriva i koliko je među tim pozitivnima simptomatskih, a koliko asimptomatskih. </p><p>- Bilo je 20 bolesnika asimptomatskih. Testiranje je namijenjeno bolesnicima koji imaju utemeljenu sumnju da su pozitivni. Svaki treći testirani inače u Zagrebu je pozitivan. Bilo je nenajavljenih bolesnika, nismo ih vraćali jer nam je bio prioritet da to napravimo - kazao je. </p><p>- Mi smo i očekivali visoku brojku pozitivnih. Ovo je bila metoda da rasteretimo sustav, a da ipak detektiramo pozitivne - rekao je i otkrio koliko je cijeli projket koštao. </p><p>- Do sada je utrošeno u cijeli projekt tri milijuna kuna - kazao je Jeleč. </p><p>Inače, cijena svakog testa je oko 40 kuna. Na pitanje hoće li se ići u nabavku još 50.000 testova odgovara: </p><p> - Mi tu nabavu možemo sprovesti i to će biti nužno napraviti. To će vrlo brzo trebati napraviti - kazao je i komentirao dežurstvo u COVID bolnici u Dubravi. </p><p>- Popunjenost je velika, a odrađujemo sve po protokolu, bolnica se puni, epidemija je u jeku. Mislim da još nije vrijeme za šatore, velik broj je ljudi na repiratoru, kao i mortalitet. Danima već imao veliki mortalitet. Više od 200 ljudi je na respiratoru - kazao je. </p>