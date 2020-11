Virus na Lastovu: Otočani krive Jadroliniju jer putnici ne nose maske; Stožer: Ne pišite ništa!

Hvala Jadroliniji što ne j*** maske. I u Blato na Korčuli dolaze zaraženi putnici iz smjera Splita - kažu mještani. Jadrolinija odgovara: Svjesni smo da se određeni broj putnika ne pridržava mjera...

<p>Na Lastovu su zabilježeni prvi slučajevi zaraze koronavirusom. Danima se taj otok u medijima prezentirao kao korona-free zona, a onda se, u izvješće stožera Dubrovačko-neretvanske županije upisalo dvoje oboljelih. </p><p>Kako bismo provjerili kakva je trenutno situacija i uvode li se neke posebne mjere te može li se narednih dana očekivati još slučajeva, za komentar smo upitali načelnicu lokalnog stožera <strong>Margaret Hropić</strong>. </p><p>I prije nego smo stigli postaviti pitanja, umjesto konkretnih informacija i uobičajenih poruka građanima da se pridržavaju epidemioloških mjera, dobili smo ovu zamolbu: </p><p>- Molim novinare da nas puste na miru. To je želja Stožera. Svim redakcijama koje su zvale rekla sam tako. Glupo vam je uopće išta pisat. Nađite neku drugu temu. Zaobiđite nas. Suzdržite se komentiranja koronavirusa i našeg otoka - poručila je načelnica stožera dodajući da sve što nas zanima možemo pogledati u izvješćima Nacionalnog stožera. </p><p>Upitali smo koja je onda svrha njenog, lokalnog stožera? Posebno ako ne žele komunicirati s javnošću onda kad zabilježe prve slučajeve virusa? </p><p>- Molim vas da nas zaobiđete, pišite nešto drugo - naređivala je Hropić. </p><p>Nemalo iznenađeni da lastovski Stožer jedni u Hrvatskoj ne komunicira s medijima, kako bismo doznali što se uopće na otoku događa, pokušali smo stupiti u kontakt sa samim mještanima. </p><p>Nije bilo lako. Mahom su govorili kako je to malo mjesto i da im nije svejedno izlaziti u javnost pod imenom i prezimenom.</p><p>Ali još prije nego su se u srijedu u izvješću županijskog Stožera pojavili prvi oboljeli Lastovčani, zaprimili smo informaciju da zaraženih ima, ali da se o tome ne izvještava. </p><p>- I Lastovo je izgubilo "nevinost". Pitanje je kad će to javno priznat. Hvala Jadroliniji što ne j*** maske. I prekoputa, u Blatu na Korčuli, putnici što dođe iz Splita budu pozitivni - glasila je poruka. </p><p>Na problem s nenošenjem maski na trajektu požalilo se više otočana. </p><p>Tragom te informacije kontaktirali smo spomenutog prijevoznika. </p><p>- Maske su obavezne, međutim svjesni smo da se određeni broj putnika toga ne pridržava. Molimo sve naše putnike da poštuju propisane mjere Kriznog stožera, jer čuvajući sebe čuvaju i našu posadu - poručili su dodajući da se od početka pridržavaju mjera Nacionalnog stožera. </p><p>- Na svim vidljivim mjestima su putnicima postavljene obavijesti o preporukama stožera za sprječavanje širenja virusa. Putnici se upozoravanju na nošenje maski i držanje udaljenosti već kod kupnje karata od strane naših djelatnika u agencijama. Također, svim putnicima preporučujemo korištenje online kupnju karata - poručuju iz Jadrolinije. </p><p>Mještanka koja svemu tome svjedoči opisuje nam kako u posljednje vrijeme izgleda život na otoku: </p><p>- Do sad smo bili mirni, pa je krenulo... Ko god pođe u Split i vrati se potencijalno je zaražen. Jedno vrime smo se skroz opustili. Ljudi su bili slobodni k'o da ostatak svijeta ne postoji. Onda prvi slučajevi... Pa da vidiš reset, povratak na maske i tako dalje. A poseban nered je u zdravstvu totalni. Lokalni doktori pretrpani su administracijom umjesto da liječe ljude - doznajemo od sugovornice koja se ne boji virusa zbog sebe, koliko zbog svojih starijih ukućana. </p><p>Upoznata je sa slučajem kad je, nedavno, s Blata na Korčuli čovjek otišao na Lastovo iako je znao da je pozitivan. </p><p>- Pokušao je ići raditi takav. Njegov sin ga je prijavio. Ali ono zbog čega najviše strahujemo jest ne nošenje maski. </p>