Šok za dobro jutro: Zagrebom hara opasni serijski piroman...

Sigurno je riječ o namjernom požaru, samo se ne može zaključiti razlog. Je li to djelo piromana ili je to učinio netko u znak protesta? To na kraju mora razotkriti policija. Komentirao nam je sve češće slučajeve paleža u Zagrebu vještak za požare i eksplozije Slobodan Kocijan.

Nakon požara u ponedjeljak u Zvonimirovoj ulici, u kojem su zapaljena dva kontejnera i oštećena tri automobila, isti scenarij ponovio se u noći na utorak.

U zagrebačkoj Miramarskoj cesti, u blizini Glavnoga kolodvora, malo poslije četiri sata policija je dobila dojavu o još jednom zapaljenom kontejneru. Zbog jakog vjetra vatra se ubrzo proširila na dva automobila parkirana pokraj kontejnera.

Nasreću, ni u jednom slučaju nitko nije ozlijeđen, ali nastala je velika šteta. U prvom slučaju riječ je bila o kontejneru za plastiku, a u utorak ujutro zapaljen je kontejner za miješani otpad. Policija i dalje traga za počiniteljem ili počiniteljima.

- Znamo da je u oba slučaja riječ o otvorenom plamenu koji je uzrokovao požar. O razlozima ćemo znati više kad uhvatimo počinitelje - rekli su nam u zagrebačkoj policiji.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- U većini slučajeva riječ je o šibici ili zapaljenom papiru. O opušcima se ne može biti siguran - objašnjava nam Kocijan.

Posljednji put kad je paljenje kontejnera u Zagrebu bilo aktualno, za to su bila kriva dva prijatelja koji su iz zabave zapalili 11 kontejnera i pet spremnika za otpad.

Policija ih je uhitili tjedan kasnije uz pomoć nadzorne kamere.

- Vjerojatno je riječ o destruktivnom ponašanju neke mlađe osobe, što je česta pojava u našem društvu - zaključio je pročelnik na Zavodu za liječenje ovisnosti Ante Bagarić.