Šokantan razgovor s policijom: 'Što čekate, da mi ubije djecu?'

Bivši policajac S. F. uvjetno je pušten iz zatvora kako bi bio s djecom dok je njihova majka u zagrebačkoj bolnici. U petak je u Zagrebu pijan brutalno pretukao njihovu kćer (14).

- Policiju sam molila više od sat vremena da mi spase djecu od pijanog bivšeg muža zlostavljača koji je uvjetno pušten iz zatvora da bi bio s njima dok sam ja u bolnici. No prije nego su napokon izašli na intervenciju, premlatio je moju 14-godišnju kćer, davio je, bacao je po ulici i glavom nabijao u zid. Cijelo to vrijeme njezin je sedmogodišnji brat, dječak s autizmom, vrištao i plakao od užasa - kazala nam je E. F. (42) iz bolničke postelje u Kliničkoj bolnici Merkur.

Majka je sve razgovore s policijom snimila.

Donosimo dio transkripta razgovora:

Žena: Bivši suprug mi je pušten na uvjetnu slobodu. Ja sam na liječenju u KB Merkur. Digao je sina (7) s posebnim potrebama, pije, vozi moj auto. Možete li ga spriječiti?

Policija: Kako da to riješimo? Gdje je on?

Žena: Vjerojatno je na području Velike Gorice ili Zagreba. Ja sam u bolnici i ne znam točno.

Policija: Ne možemo tako raditi.

Žena: Dijete mi je samo s pijanim čovjekom, on je osuđen za obiteljsko nasilje.

Policija: Kako ste otišli na liječenje, a ostavili djecu ocu a prijavljujete ga za takvo nešto?

Policija: Ne znam što bi vama rekla, ako ga uočimo, mi ćemo ga iskontrolirati, a i da nađemo kćer ne možemo s njom razgovarati jer je maloljentna. Ne možemo je mi oduzeti.

Žena: Kako da zaštitim djecu?

Policija: Vi to možete prijaviti u postaju u Petrovoj, ovo je 192 broj za hitne slučajeve. Slušajte me dobro, navodno ga pokupio, navodno je pijan, navodno je pijan, niste mi dali nijednu potpunu informaciju.

Žena: Ali ja sam u bolnici. Pogledajte samo njegov dosje. Ne mogu zaštititi djecu i zovem vas u pomoć. Možete li me spojiti s Petrovom?

-----------------

Petrova.

Žena (u suzama): Muž loče po kafanama. Ja sam u KB Merkur. Trebam vas da mi pokušate naći sina.

(opisuje automobil, karavan srebrni,)

Policija: Možemo otići na adresu, možemo ga zateći u prometu, za ostalo što krši je nadležan centar za socijalnu skrb, obavjestiti ćemo centar i smjestiti dijete.

Policija: Ako mislite da je u Velikoj Gorici, morate zvati i njih.

Žena: Možete li ih službeno obavijestiti? Ne mogu sve ovo ponovno prolaziti...

Policija: Ne mogu, mogu samo za svoj teren raditi.

Dao joj je broj velikogoričke policije.

--------------------------------------------------

Žena: Zvala sam za S. F., on je na adresi..., čula sam mu po glasu da je u alkoholziranom stanju.

Policija: Pričali ste s kolegom, kolege idu tamo. Mi ne smijemo odvesti djecu i dovesti ih u postaju na čuvanje.

Žena: On ih može do jutra ubiti, tko će tada biti kriv? Moje dijete je pušteno na milost i nemilost?

Policija: Obratite se na centar za socijalnu skrb. Mi postupamo po tome, jel ja pričam španjolski? Imam dojavu da kolege idu na adresu?

Žena: Hoćete li ga odvesti na triježnjenje?On je vaš bivši kolega i opet neće biti ništa. Vi ste četvrta policajka s kojom razgovaram i ne možete mi pomoći.

Žena: Zvala sam vas u 17 sati i tek sada idu? Ja sam s 15 šavova na adresi, djeca urlaju, što čekate da mi ubiju djecu? Tražila sam da mi spasite djecu, ne imovinu, ne auto ne djecu, ne bih vas zvala bezveze.

----------------------------------------

Kako što smo već pisali, E.F. je prije nekoliko dana imala tešku ginekološku operaciju tumora, a proteklih dvije godine njezin bivši suprug S. F., kaže majka, služi u gospićkom zatvoru kaznu jer je prijetio ubojstvom tetama u vrtiću koji pohađa njihov sin. Prije toga, kažemajka, ovaj bivši policajac bio je u zatvoru zbog obiteljskog zlostavljanja.

- Osuđen je jer je mene zlostavljao, a djeca su tome svjedočila. Jednom mi je sjedio na leđima i držao nož pod vratom, a naša je kći urlala i preklinjala ga da ne zakolje mamu. Moj bivši suprug je i teški alkoholičar, sva djela je počinio u pijanom stanju i sudski mu je određena mjera za obvezno liječenje od alkoholizma – priča majka.

Kada je saznala da mora na operaciju, kaže ova žena, nadležni centar za socijalnu skrb predložio je da se zatraži uvjetno otpuštanje oca iz zatvora i da on čuva djecu dok je majka u bolnici. I prije toga, kaže majka, on je imao pravo viđati djecu i ona ih je vodila jednom mjesečno u zatvor ocu u posjetu.

'Do sada je uvijek tukao i zlostavljao samo mene'

- Nisam se protivila odluci centra da ih on čuva vjerujući da djecu neće dirati, jer je uvijek tukao i zlostavljao samo mene, njih nije nikada. No kada sam shvatila da u petak poslijepodne negdje pijan hoda okolo s mojim sinom koje je dijete s posebnim potrebama, znala sam da će se nešto loše dogoditi. Zato sam počela preklinjati policiju da pomognu, ali nisu me ozbiljno shvaćali – priča majka koja je u petak iza 13 sati uporno pokušavala dobiti bivšeg supruga na mobitel.

Vidjevši da se on ne javlja, i znajući njegove navike i karakter, oko 17 sati je alarmirala policiju. U međuvremenu je nazvala kćerku rekavši joj da odmah ide kući iz škole, a kada je vidjela da je policija ne shvaća ozbiljno, onako operirana je iz bolničkog kreveta uletjela u taksi i krenula put svoje kuće u Zagrebu.

'Mlatio je kćer. Njenom glavom je razbio jednu dasku na ogradi'

- Stigla sam iza 18 sati, istodobno kad i policija. Kćer mi je ispričala da ju je otac počeo mlatiti u kući i udarati joj glavom o zid, zbog čega je skočila preko balkona. On je skočio za njom i nastavio je šakama mlatiti. Otrgnula se i pobjegla u susjedovo dvorište gdje ju je sustigao, nastavio tući, strgnuo joj majicu. Mlatio ju je pred svima na ulici, a njezinom je glavom razbio jednu dasku na ogradi. Svi su gledali, nitko nije pomogao, samo su pozvali policiju. Kćer i sina mi je na kraju u svoju kuću sklonila jedna susjeda – priča majka.

Njezina kći zbog ozljeda je hospitalizirana u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, a pijanog S.F., kaže majka, policija je privela i odvela u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče.

Prije toga im je, kaže, pokušao pobjeći u njezinom automobilu koji je alkoholiziran vozio cijelo poslijepodne dok je njegov sin, dječak s autizmom, bio s njim.

Iz PU zagrebačke potvrdili su da su intervenirali zbog obiteljskog nasilja.