Silovatelju je olakotna okolnost Domovinski rat i isprika žrtvi?!

Kao olakotne okolnosti u presudama hrvatski sudovi, istražili smo, uzimaju dob silovatelja pa je nekad olakotno to što je mlad, a nekad jer je star; uzima se u obzir i ako ima maloljetnu djecu, makar je isto takvo dijete - silovao. Bitna su i odlikovanja, sudjelovanje u ratu, teško zdravstveno stanje, makar u puno gorem stanju iza njega ostaje - žrtva.

Tako je u listopadu 2003. godine u Osijeku muškarac osuđen na četiri godine zbog silovanja 17-godišnjakinje, pri čemu je i ranije silovao drugu maloljetnicu. Kao olakotna okolnost za manju kaznu iznijeta je činjenica što je silovana pila u društvu sa silovateljem; što je pobjegla iz odgojne ustanove i svojim "lakomislenim ponašanjem pridonijela onome što se dogodilo".

Oženjeni muškarac sa zadarskog područja je pak 2015. godine namamio, zaveo, a onda i seksualno iskoristio svoju 12-godišnju susjedu. Optužen je za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorišavanja djeteta no na Općinskom sudu u Zadru mu je "odrezana" - uvjetna kazna od godine dana. Olakotno - dotad je bio neosuđivan i ima dvoje malodobne djece. Žrtvi je bilo, podsjetimo, 12 godina. Drugostupanjski je ipak osuđen na zatvor - od godine dana.

Županijski sud u Zagrebu je 2018. zbog četiri silovanja bivše djevojke, kao i zbog dva protupravna oduzimanja slobode, nepravomoćno na četiri godine zatvora osudio muškarca kojem je u prilog za blažu kaznu išlo to što ranije nije bio osuđivan; što je mlađe životne dobi, i zato što je (ne)djela priznao, a djevojci se ispričao.

Muškarac koji je pak iskočio iz šikare na poljskom putu u Prečkom, bacio na tlo i silovao studenticu koja je tuda prolazila, nepravomoćno je ove godine osuđen na pet i pol godina zatvora. Olakotno - odrastao je u "nepovoljnom obiteljskom okruženju".Češki državljanin je 2004. godine na šibenskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja svoje maloljetne kćeri godinu dana ranije na šibenskom području.

Sudac mu je priznao dobro vladanje u pritvoru, ranije nekažnjavanje, i činjenicu da boluje od karcinoma. Zagrebački ugostitelj je pak u siječnju 2017. silovao svoju konobaricu pod prijetnjom ubojstva, osuđen je na pet godina zatvora, pri čemu mu je sud kao olakotnu okolnost uzeo sudjelovanje u Domovinskom ratu, invaliditet, odlikovanje, teško zdravstveno stanje i to što se djevojci - ispričao. I prije toga je dvaput bio osuđivan za silovanje. Vrhovni sud je na kraju kaznu preinačio u šest godina.

U srpnju 2013. godine u Osijeku je na godinu dana i dva mjeseca osuđen muškarac koji je udarao i silovao 55-godišnjakinju, a zatim je odveo u svoje sklonište te tamo zaključao. Manijaku je olakotno priznato to što nikad prije nije bio osuđivan, dok kao beskućnik bez državljanstva i ikakve zdravstvene zaštite ima težak život.

- Nažalost, dio je hrvatske "tradicije" odnos prema ženi kao drugotnoj. Normalno je ženu ocjenjivati po tome kako se obukla, u koje je doba negdje hodala, je li silovatelj bio u Domovinskom ratu, iz koje je obitelji i je li ranije osuđivan. Takve olakotne okolnosti nisu kod nas iznimka nego pravilo. Silovanje mora biti shvaćeno kao nedopustiv ekstrem koji će svi osuditi - kaže prof. dr. sc., predstojnica Katedre za ustavno pravo na riječkom Pravnom fakultetu.Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prošle je godine 98 osoba proglašeno krivima za kazneno djelo protiv spolne slobode, pri čemu ih je manje od polovice, 44, dobilo kaznu bezuvjetnog zatvora.

Velika većina, njih 25, osuđeno je na manje od tri godine, dvanaestero na kaznu od tri do pet, a sedmero od pet do deset godina. Kazna za silovanje iznosi od jedne do deset godina zatvora, a za spolni čin bez pristanka od pola godine, do pet. Silovanje podrazumijeva uporabu sile, čin bez pristanka ne.

U 2017. godini je od 43 onih koji su dobili zatvorsku kaznu, gotovo polovica osuđena na zatvor do godine dana, druga polovica do pet godina, a samo troje na pet do deset godina.