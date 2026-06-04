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STRAHOTA

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Piše 24sata,
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ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
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Foto: Čitatelj 24sata

Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je netko od prolaznika zapisao tablice auta u kojem su odjurili, kaže nam čitateljica

Ispred zagrebačkog Arena Centra četvorica muškaraca napala su čovjeka te ga nasilno ugurali u prtljažnik automobila.

- Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili, - govori nam čitateljica.

Ekskluzivna snimka otmice u Zagrebu

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Situacija u Zagrebu VIDEO
Situacija u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi trenutak napada te kako čovjek zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika. No nitko se nije usudio reagirati. Trojica muškaraca odvukla su čovjeka do gepeka, utrpali ga unutra i odjurili.

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Foto: Čitatelj 24sata

Snimku je dobila zagrebačka policija koja nam je sve potvrdila. 

Četvorica muškaraca uhićeni su i stavljeni pod nadzor, a žrtva je prevezena u KBC Rebro.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Foto: Čitatelj 24sata

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Komentari 39
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