Srušio se avion kod Medulina. Neslužbeno: Četvero je mrtvih

STRAVA U ISTRI

Istarska policija je oko 11.20 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Kako neslužbeno doznajemo, u avionskoj nesreći na području Medulina poginulo je četvero ljudi. Za dvoje ljudi još se traga.

- Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti - istaknuo je za Hinu policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić. Potvrdio je da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.

Navodno se radi o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli kada se avion, iz za sada još nepoznatog razloga, srušio na području Medulina. Sve žurne službe, policija, hitna pomoć i vatrogasci, izašle su na teren.