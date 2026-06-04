Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina
Srušio se avion kod Medulina. Neslužbeno: Četvero je mrtvih
- Radi se o avionu manjih dimenzija u koji stane nekoliko osoba. Radi se o austrijskom pilotu koji je dolazio ovdje više puta. Izuzetno je iskusan, znači ne radi se o neiskustvu. Što se točno dogodilo, teško je reći. Trebali su sletjeti na medulinski aerodrom, ali su odjednom iz horizontalnog leta prešli u spuštajući pa u spiralu i udarili su u zemlju. Je li tehnički kvar ili je nekom pozlilo, teško je nagađati - rekao nam je iskusni pilot Nijaz Delić koji i sam često koristi medulinski aerodrom.
Istarska policija je oko 11.20 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Kako neslužbeno doznajemo, u avionskoj nesreći na području Medulina poginulo je četvero ljudi. Za dvoje ljudi još se traga.
- Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti - istaknuo je za Hinu policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić. Potvrdio je da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.
Navodno se radi o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli kada se avion, iz za sada još nepoznatog razloga, srušio na području Medulina. Sve žurne službe, policija, hitna pomoć i vatrogasci, izašle su na teren.