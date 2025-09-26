Obavijesti

ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
Foto: Čitatelj 24sata

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.

Porečka policija uhitila je 40-godišnjaka koji je sinoć prijetio oružjem i zaustavljao automobile u Ulici Rajka Stipe. Policija je postupala prema dojavi građana kako nepoznati muškarac na cesti prijeti i zaustavlja automobile, te kad su Izašli na teren oko 21.15 sati su zatekli muškarca i priveli ga. Od čitatelja smo zaprimili smo video događaja na kojem se vidi kako muškarac s oružjem stoji ispred automobila, a nekoliko trenutaka kasnije, vozač staje po gasu i udara muškarca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga! 00:09
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga! | Video: 24sata Video

- Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - priopćili su iz policije.

