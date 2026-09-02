ŠOKANTNO Gospićki otpad će prekriti tvrtka koja je ilegalno zakopala tisuće tona otpada!

Fond za zaštitu okoliša odabrao je tko će prekriti opasni zakopani otpad u Gospiću do iskapanja 33.000 tone i njegove konačne sanacije, a odabrana je i tvrtka koja će zbrinuti 650 tona na području silosa koji je ostavljen u velikim vrećama. Za prekrivanje je izabrana hrvatska podružnica slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, a toj tvrtki je lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad i morali su ga iskopati i sanirati! Izvidi oko kaznene odgovornosti još traju,

Fond za zaštitu okoliša je objavio kako je za prekrivanja otpada u Gospiću odabrana tvrtka Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba. Posao je bio procijenjen na 400.000 eura bez PDV-a, a hrvatski Kostak je ponudio obaviti posao za 268.740 eura, navodi se u obavijesti Fonda. Hrvatska podružnicu Kostaka vodi Miljenko Muha, a slovenski mediji su pišući o slučaju ilegalnog zakapanja otpada upravo naveli da je on jedan od osumnjičenih uz još troje iz tvrtke i inspektoricu zaštite okoliša.

Radi se o zakapanju otpada u Kostakovom Centru za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad. U priopćenju slovenskog inspektorata iz listopada prošle godine se navodi sljedeće.

- Inspektorica je utvrdila da je u Centru za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad nezakonito zakopan komunalni otpad. Društvu Kostak d.d., kao upravitelju centra i uzročniku opterećenja okoliša, 25. ožujka 2025. izdano je upravno rješenje kojim mu je naloženo da do 24. lipnja 2025. osigura obradu cjelokupnog nezakonito zakopanog otpada. Inspektorat je kontinuirano pratio provedbu mjera i nadzirao uklanjanje te odgovarajuću obradu iskopanog otpada, a na terenu je također provjeravao je li rješenje izvršeno. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je obveznik osigurao obradu procijenjenih 2.900 m³ miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01, odnosno da je obradu proveo sam u svojem centru za gospodarenje otpadom na lokaciji Spodnji Stari Grad - navodi se u priopćenju u kojem se konstatira i da je policija prihvatila njihovu kaznenu prijavu i pokrenula istragu.

Prema izvještajima slovenskih medija, ove godine je Kostak iskopao i zbrinuo sav otpad. Istraga u kojoj istražitelji sumnjaju da je ilegalnim zakapanjem tvrtka ostvarila korist od 8,7 milijuna eura još traju. Međutim, kako se ovo odnosi na matičnu tvrtku vlasnicu u Sloveniji, očito nije bilo pravne prepreke da Fond izabere njihovu ponudu.

Fond za zaštitu okoliša je objavio da su i za 650 tona mljevenog otpada u vrećama odabrali Tabak Grupu iz Zaprešića. Kao što smo već pisali, radi se o maloj tvrtki. Tabak grupa je od bosanskohercegovačkih poduzetnika, Kristine Perić (prije Tabak) i Ivana Tabaka. Oni u Tomislavgradu imaju proizvodnju plastičnih cijevi, a u Zaprešiću se bave recikliranjem plastike i imaju, prema podacima Fine, osam zaposlenih. Na stranicama tvrde da jedini imaju novu inovativnu metodu reciklaže. Dali su jeftiniju ponudu od CE-Z-AR-a Petra Pripuza i Saubermachera i otpad iz vreće bi trebali zbrinuti za 446.875 eura s PDV-om.

Puno vrjedniji posao je sanacija oko 4500 tona koje je rasuto po gospićkom silosu. I za taj posao se bori Tabak protiv konzorcija predvođenog CE-Z-AR-om. Tabak grupa je ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij čak 10,97 milijuna eura s PDV-om. Tu ponuda još nije odabrana, a Plenković je danas najavio da postoji i mogućnost poništenja natječaja.