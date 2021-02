Oliver McManus iz Bournemoutha primio je dostavu hrane iz HelloFresh-a u nedjelju ujutro, ali se šokirao kad je uz svoju dostavu pronašao i bocu Coca Cole napunjenu žutom tekućinom. Odlučio je to objaviti na Twitteru te označiti Hello Fresh i upitati ih zašto je to dobio. Napisao je: 'Bit ću što jednostavniji: Zašto sam kao dio svoje narudžbe primio nečiju pišalinu? Radujem se vašem odgovoru na ovo. Poslat ću vam bocu pa možete sami procijeniti ako ste sumnjičavi.'

Oliver kaže kako kutija nije bila pravilno zatvorena, a boca je stajala na vrhu.

- Posljednje što bih želio je da bilo tko bude otpušten ili u nevolji zbog ovog incidenta. Žalosno je što se to dogodilo, ali siguran sam da postavlja neka šira pitanja o radnim uvjetima u Velikoj Britaniji - rekao je Oliver za The Independent, prenosi Daily Mail.

'Doista nam nedostaju riječi kojima bismo opisali koliko nam je žao zbog ovoga. Možete li nam poslati poruku kako bismo se što prije mogli pozabaviti tim pitanjem?', odgovorio je na Twitteru radnik Hello Fresh-a Harry.

Hello Fresh vole mnoge zvijezde poput Jessice Albe i Jaimea Olivera. Startao je 2011. godine te djeluje u 12 zemalja, a kupcima putem aplikacije šalju kutije s receptima i s namirnicama. To je jedna od najvećih svjetskih tvrtki za pripremu obroka koja se smatra najpopularnijom u SAD-u.

- Uistinu smo užasnuti i žao nam je što je kupac primio uvredljivi predmet. S obzirom da je ovo neprihvatljiva situacija, istražili smo ovu situaciju i utvrdili da je kutija napustila naš objekt potpuno zapečaćena, nakon što je prošla sve interne provjere. U ovom trenutku istražujemo kako je otvorena kutija s ovom bocom isporučena s našim partnerom za dostavu. Izravno smo se ispričali gospodinu Oliveru i ponudili odgovarajuću gestu. Radimo naporno kako bismo učinili sve što možemo kako se to više ne bi ponovilo - rekao je Glasnogovornik HelloFresh-a.