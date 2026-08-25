ŠOKANTNO Policija pronašla nestalu medicinsku sestru: Bivši je vezao, silovao, gušio maskom

Dramatična snimka iz Brazila prikazuje trenutak u kojem je policija pronašla 24-godišnju Emiliane Tamaru Nunes Carvalho, koja je pet dana bila zatočena, vezana i navodno silovana. Za otmicu je osumnjičen njezin bivši partner. Policajci su u petak, 21. kolovoza, upali u kuću u gradu Águas Lindas de Goiás, nakon što su iz jedne od prostorija začuli ženske krikove. Kada su provalili vrata spavaće sobe, zatekli su prizor koji je šokirao i iskusne policajce, prenosi New York Post.

Emiliane je, prema snimci koju je objavio Jam Press, drhtala od straha. Bila je sputana užetom, lisicama i lancem, a preko lica je imala plinsku masku. Policajci su je odmah počeli oslobađati.

Kako piše brazilski O Globo, mlada zdravstvena tehničarka nestala je u ponedjeljak, 17. kolovoza, nakon što se sastala s bivšim partnerom Ailtonom Rodriguesom de Souzom. Trebali su razgovarati o njihovo dvoje djece.

Prema policijskoj istrazi, muškarac ju je umjesto toga napao i odveo u kuću u kojoj ju je držao zatočenu sljedećih pet dana. Istražitelji sumnjaju da ju je tijekom zatočeništva silovao, vezao te joj davao različite droge.

Foto: Instagram/Polícia Militar de Goiás

"U jednoj od prostorija pronađena je žrtva sa začepljenim ustima. Ruke, noge i vrat bili su joj sputani užetom, lisicama i lancem. Imala je poteškoće s disanjem i znakove nedostatka kisika", priopćila je brazilska vojna policija.

Policija: Planirao ju je držati još danima

Policija je u kući pronašla i zalihe hrane te druge predmete zbog kojih istražitelji vjeruju da je osumnjičeni planirao nastaviti držati Emiliane zatočenu još nekoliko dana. De Souza je uhićen istoga dana kada je žena pronađena. Prema pisanju lista Correio Braziliense, tereti ga se za otmicu, silovanje i protupravno oduzimanje slobode.

Emiliane je nakon spašavanja prevezena u bolnicu. U međuvremenu je puštena kući, ali kaže da i dalje osjeća bolove i vrtoglavicu.

Nakon svega što je proživjela odlučila je javno govoriti o svom slučaju kako bi upozorila druge žene na znakove nasilja u partnerskim odnosima.

Foto: Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/Polícia Militar de Goiás

Vezu s De Souzom prekinula je u prosincu 2025. godine. Zajedno su proveli oko pet godina, a Emiliane kaže da danas shvaća kako je tijekom veze zanemarivala brojne znakove upozorenja. Udala se za njega kada je imala samo 18 godina.

"Ne znam je li to bila ljubav, ovisnost... Bila je to emocionalna ovisnost jer sam se za njega udala s 18 godina. Ljubav je slijepa, neke stvari jednostavno ne vidimo", rekla je.

Sada drugim ženama poručuje da ne ignoriraju prve znakove nasilnog i kontrolirajućeg ponašanja te da iz takvog odnosa pokušaju izaći što prije.