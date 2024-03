Šokantno svjedočanstvo heroja: Dijete smo spasili. Nju sam držao za ruku, ali nisam uspio...

Golema tuga razlila se po Kaštelima, gradu u kojem je tragično nastradala Antonija Ž. (32) odrasla, gdje je živjela, koji je po svijetu promovirala kroz narodne običaje i turizam, u kojem je radila, udala se i postala majka. Na posljednji počinak na groblju Gospe na Hladi u Kaštel Sućurcu u ponedjeljak su je ispratili obitelj, mnogi prijatelji, svi oni koji su je poznavali, a njih je zaista bilo mnogo. Njezin dječačić, koji je zbog sulude vožnje 29-godišnjeg motociklista ostao bez majke, preživio je zahvaljujući hrabrim ljudima koji se nisu dali prestrašiti od plamene buktinje koja je gutala automobil. Zahvaljujući njima, 3-godišnjak je preživio te je, kako su nam potvrdili u KBC-u Split, već u nedjelju poslijepodne pušten na kućnu njegu, u zagrljaj neutješnom tati, inače vatrogascu DVD-a Mladost.

Dvojica među najhrabrijima bili su Ante Šilović iz Rudina i Vinko Hrabar, adresom iz Sinja, a podrijetlom iz Kaštel Lukšića, koji se na cesti našao jer je oca vozio doma u Lukšić.

- Gorio je motor i unutrašnjost auta, motociklist je već bio mrtav i prvo sam pomaknuo njegovo tijelo da ne izgori.

Iz automobila su se čule detonacije.

Vidio sam razbijeni prozor na stražnjem dijelu Audija, čuo plač djeteta. Ugurao sam se unutra, dim je bio sve gušći. Uspio sam otkopčati gornji dio pojasa u sigurnosnoj sjedalici, a onda sam, pipajući, tražio donji dio kopče da mu oslobodim noge. Tad je došao taj drugi muškarac, koji je otvorio stražnja vrata i pomogao mi izvući dijete iz sjedalice - opisao je Vinko, koji je, dok je spašavao malenog, vidio žensku ruku okrenutu natrag prema dječaku. Uhvatio je tu klonulu ruku i pokušavao je potegnuti te izvući ženu kroz desna vrata, koja su bila otvorena, ali nije uspio. Pokušavao je i drugi junak ove priče, ali bez uspjeha. Mlada majka već je bila preminula, a oni su se odmaknuli jer je eksplozija već opasno prijetila.

- Trajalo je to dvadesetak minuta i ostat će mi urezano u pamćenje cijeli život. Taj dječak, ta ruka i taj mladić koji je uz mene također spašavao. Pamtit ću i sve one koji su dotrčali gasiti automobil aparatima iz svojih vozila. Poslije sam saznao da je jedan od njih bio trideseti u koloni, ali je ostavio auto i dotrčao pomagati. Činilo mi se kao da je do dolaska vatrogasaca prošla vječnost, a znam da nije tako - skroman je Vinko, koji je u nedjelju imao 30. rođendan, a njegova jedina želja bila je da 3-godišnjak bude dobro i da jednom opet zagrli to dijete.

Iz DVD-a Mladost zahvalili su svima koji su pomagali do njihova dolaska.

Stradala blizu kuće

- Hvala vam, dobri ljudi, hvala od srca. Zahvaljujući vama, koji ste izložili svoj život i spasili ga, te time spriječili još veću tragediju. Vi ste primjer svim onim pasivnim promatračima, koji uzmu samo mobitel i snimaju ‘senzaciju, prodaju vijest’... Hvala vam, veliki ljudi, hvala šta ste nam ostavili to dite da bude dio nas, ka i njegov Dida, ka i njegov Tata. Hvala od srca. Taj dan je radila Antina smjena, smjena vatrogasca kojemu je obitelj bila zarobljena u gorućem autu, sudbina je htjela da ga poštedi još te boli, mijenjao se s kolegom. Zamislite noćne more u našim glavama, zateći vlastitu obitelj, prijatelje... Zato još jednom hvala vam, veliki ljudi, možete puno napraviti do našeg dolaska, jer nama treba vrijeme do dolaska, a nažalost, to vrijeme Antonija nije imala - zahvalili su iz DVD-a Mladost, u kojem je nekad bio i Antonijin svekar.

Antonija je stradala samo nekoliko stotina metara od vatrogasnog doma u Kaštel Sućurcu, u kojem radi njezin suprug, samo nekoliko stotina metara od kuće, kamo je išla tog subotnjeg popodneva, i koji kilometar od Kaštel Gomilice, gdje je odrasla. Muškarac M. R. (29), koji je to popodne obijesno vozio magistralom kroz Kaštela, poznati je recidivist u prometnim prekršajima, što zbog brze vožnje, što zbog alkohola, no nitko od nadležnih nije mislio da mu treba oduzeti vozačku. I ovaj put vozio je silovito brzo, projurio je kroz crveno i zabio se u bočnu stranu Audija, koji se od udara prevrnuo, prvo na bok, potom na krov, a onda i planuo, kao i motocikl, koji je bio ispod auta.

Nema te riječi utjehe za obitelj i sve one koji su je voljeli, a takvih je bilo puno.

- Ne samo da je izgubljena dobra osoba, majka i žena, nego i odlična članica i tajnica KUD-a Putalj, kojem je pridonijela i zadužila nas doživotno svojim znanjem, urednošću, upornošću, dovođenjem novih članova, kvalitetnim radom, zaraznim osmijehom, prodornim glasom i izuzetnom osobnošću – napisali su u oproštajnoj poruci članovi KUD-a Putalj, čija je Antonija bila članica.

Mahniti motociklist

- Bila je dobra i plemenita duša, uživala je u svojoj maloj obitelji, vremenu koje je sa suprugom posvetila sinu. Tuga za obitelj je prevelika - kratko nam je rekla njezina poznanica.

Muškarac koji je izazvao nesreću vozio je motocikl Honda od 120 konjskih snaga, a kretao se magistralom, odnosno Ulicom Ivana Pavla II., iz smjera Trogira prema Splitu, a dolaskom do raskrižja zaobišao je dva vozila koja su već stajala na crvenom. Antonija je u tom trenutku prelazila četverotračnu prometnicu u smjeru juga. Na nju je naletio mahniti vozač i zauvijek odnio život jedne mlade majke, supruge, kćeri, sestre, prijateljice. Život jedne plemenite duše.