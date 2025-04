Šokantno svjedočenje ratnom zločincu: 'Vojnim transporterom prešli su preko glave mladića'

Saslušanjem Željka Dujmića, umirovljenog pripadnika Specijalne jedinice policije PU Vinkovci, nastavljeno je suđenje optuženom Željku Travici, pripadniku TO Mirkovci. Travicu se sumnjiči za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima, točnije za ubojstvo osmorice pripadnika HOS-a i PU Vinkovci, kao i za zlostavljanje trojice koji su sve to preživjeli Zorana Šorlija, Ivana Kopčića i Željka Uglješića.

Riječ je o događaju od 2. listopada 1991. godine kada je u dvorištu tzv. 'crvene kuće' na ulazu u mjesto Cerić, nakon napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi, ubijeno 11 branitelja, uglavnom pripadnika HOS-a.

S tim u vezi svjedočio je Željko Dujmić koji je kao branitelj također bio u Ceriću toga dana, tijekom neprijateljskog napada na selo.

- I moja je jedinica bila u Ceriću toga dana kada je krenuo napad, ali smo se mi povukli u Vinkovce i nekoliko dana držali tamo položaje. Nakog tog napada na Cerić, par dana poslije, ja i dva moja suborca odlučili smo se probiti do Cerića, do 'crvene kuće'. Imao sam kod sebe mali automatski fotoaparat kojega sam dobio od prijatelja s Radija Vinkovci, a koji me je zamolio da mu snimim ako naiđem na nešto zanimljivo.Ne sjećam se točno datuma kada smo dva prijatelja i ja došli do 'crvene kuće'. Ne sjećam se ni kako smo tamo došli. Znam samo da sam u dvorištu kuće vidio pobijene ljude. Bili su to naši hrvatski branitelji. Za nas je to bio šok. Mislim da je bilo pet ili šest tijela. Uzeo sam taj fotoaparat i snimio sam samo šest fotografija, a onda je on prestao raditi, no film je ostao sačuvan. Nakon što sam izradio te fotografije, svih ih ovih godina nisam mogao pogledati. Nastojiim potisnuti događaje iz tog vremena i taj prizor - rekao je iskreno Dujmić dodavši kako se nisu dugo zadržali u dvorištu te kuće. Ne zna ni kako su ni kada ta tijela izvučena. Kazao je da prije dolaska do kuće nisu znali što se tamo dogodilo.

Potom je Dujmiću predočen fotoelaborat načinjen tijekom rekonstrukcije događaja iz ožujka ove godine. Pogledao je fotografije iz elaborata i usporedio ih s onima koje je on snimio. Kazao je da je u vrijeme toga događaja okoliš bio drugačiji, sve je zaraslo u šikaru. Opisao je gdje su se nalazila tijela ubijenih i da su mu u sjećanju ostala dva; jednog policajca kojemu je kroz kacigu pucano u glavu te drugog branitelja, mladića kojemu je, po njegovom mišljenju, JNA vojni transporter prešao preko glave. Bila je utisnuta u zemlju.

- Tijela su bila složena jedno pokraj drugoga, a po njima su, i to sam zapamtio jer mi je bilo upečatljivo, bile pobacane kutije cigareta Croatia - rekao je Dujmić.

Kako je obrana optuženog za svjedoke predložila osobe koje uglavnom žive u Srbiji, sudac Davor Mitrović izvjestio je kako su svjedoci rekli da nisu u mogućnosti doći u Hrvatsku, ali da su voljni dati svoje iskaze putem video linka iz Beograda.

Travica je cijelo vrijeme trajanja rasprave bio vezen lisicama za noge i ruke pa je u jednom trenutku upitao suca da li mu se one mogu skinuti za vrijeme rasprav, na što je sudac rekao da je to trebalo biti učinjeno odmah po dolasku u sudnicu i da se takav propust više neće ponoviti.