Šokirala sam se kada sam čula što me traži Hrvat u Münchenu

Milena D. (31) je u Njemačku došla iz Mostara. Već dvije godine živi u bavarskom Rosenheimu blizu Münchena. Kaže da je majka školovala i nju i sestru no da kao diplomirana ekonomistica u BiH nije uspijevala pronaći posao.

Kad je došla u Njemačku prvo je radila kao čistačica, a onda kao pomoćni radnik u kuhinji. Prvo je stanovala kod prijateljice u Münchenu, no kad joj je se doselio mladić iz Siska, morala je otići. No u Münchenu je bilo jako teško pronaći stan.

- Javljala sam se na razne oglase i na većinu nisam dobila nikakav odgovor. Neki su odgovarali kako ne ispunjavam uvjete koje traže ili bi jednostavno odgovor glasio da je već iznajmljeno - rekla je Milena za Fenix-magazin.

Posebno ju je šokirao jedan umirovljenik, Hrvat.

- Javila sam se na oglas. Nudio je sobu uz prihvatljivu cijenu. Rekao mi je da mu je bitno 'da ima u kući žensku ruku'. Pitala sam ga što to znači, a on mi je odgovorio da očekuje da održavam stan urednim, perem odjeću, posuđe, ponekad nešto skuham… Naravno da nisam pristala jer mu plaćam sobu i besplatno postajem kućna pomoćnica - kaže Milena.

Čistim i kuham, ali plaća je pristojna i na vrijeme

Na kraju joj je pomogla žena kod koje je čistila.

- Rekla sam joj da ne mogu naći stan i da ću s morati vratiti u Mostar. Ona je onda kontaktirala poznanicu u Rosenheimu koja traži kućnu pomoćnicu u svojoj vili, u kojoj nudi i smještaj. Prihvatila sam posao u predivnoj obiteljskoj vili čiji su vlasnici Nijemci. Imaju dvije kćeri i dva psa. Žena je liječnica, a suprug ima tvrtku koja se bavi dizajnom. Primili su me jako lijepo, dobila sam mali apartman uz njihovu vilu. Dani mi uglavnom prolaze tako što im čistim, pripremim obroke, dovedem djecu iz škole, prošetam pse. Plaća je uredna i uvijek sam dodatno nagrađena. Cijene moj rad, a vikendom me pozovu i s njima na izlet. Nije to život kakvog sam sebi zamišljala i čemu sam težila, ali za sada je najbolje što sam dobila - kaže Milena i dodaje kako ne odustaje te i dalje traži posao u struci.