'Šokiran sam i konsterniran da se u 21. stoljeću mesarskim nožem reže satnica informatike'

Prije nekoliko dana predstavljena je još jedna u nizu reformi obrazovnog sustava. Moram reći da sam šokiran i konsterniran da se mesarskim nožem reže satnica informatike, poručio je zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković nakon što je ministar obrazovanja Radovan Fuchs predstavio eksperimentalni program cjelodnevne nastave u kojem će sudjelovati 50 škola.

Tako će učenici tih škola od jeseni dobiti nove predmete među kojima su Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije, Svijet i ja te drugi strani jezik. Po ovom planu bi djeca u školi bila od 8 do 17 sati, s nastavom koja traje do 14. Nakon sat vremena za ručak od 15 do 17 sati će trajati izvannastavne aktivnosti. Novi raspored bi uključivao i obavezne obroke kao što je sad organizirano u cjelodnevnom boravku. Hrvatski jezik i matematika u svim se razredima uvećavaju za jedan sat tjedno, no istovremeno se ukida jedan sat informatike, a predmet će se nazivati Informacijske i digitalne kompetencije.

Reakcije se danima zbog informatike ne stišavaju.

- U 21. stoljeću, u doba četvrte industrijske revolucije, kada raspravljamo o umjetnoj inteligenciji i o etičkim implikacijama umjetne inteligencije, mi satnicu informatike režemo za 50 posto. Na ovaj način mi djecu zakidamo jer ostaju bez vrlo važnog alata u modernom svijetu. Informatikom smo okruženi sa svih strana u svakodnevnom životu i to je definitivno nešto što će se u budućnosti još i dalje razvijati, a mi učenicima taj alat iz ruku oduzimamo - istaknuo je Hajduković.

Mostov Marin Miletić, inače vjeroučitelj, također je uputio za saborskom govornicom kritike na račun najavljene reforme osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno na odnos prema učiteljima i roditeljima.

- Nevjerojatno je da je ministar izbacio nastavničko i radničko vijeće kao one koje suodlučuju u tome žele li uopće da njihove škole sudjeluje u ovome. Dakle, doći ćemo do toga da će ravnatelj biti u talu s ministrom i reći da njegova škola ide u to, a učiteljsko i radničko, a što je najvažnije, roditeljsko vijeće se uopće ne pita. Dosta je toga da se učitelje drži kao lutke na koncu moćnika - kazao je i podsjetio kako brojne škole nemaju ni dvorane ni kuhinje, a Fuchs najavljuje nekakve eksperimentalne programe i reformu.

- Nitko od nas nije protiv jednosmjenske nastave, dapače, treba to gurati, ali u Splitu imate škola koje imaju u tri smjene nastavu, u Rijeci svega dvije-tri škole mogu krenuti u ovo. U vrijeme turizma kada roditelji traže četiri mjeseca pomoć od svoje djece, ministar Fuchs misli da će klinci biti u školi do 17 sati. Pa to je protivno zdravoj logici. Ne srljajmo u neke nove reforme kao guske u maglu - poručio je.

Najčitaniji članci