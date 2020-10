- Snimatelj nije stisnuo 'record' pa nismo znali ni da se snima cijela situacija. Kad idemo u\u017eivo, snimatelj se preko ure\u0111aja za javljanje u\u017eivo spoji na server u re\u017eiji koji onda pokrene snimanje i zapravo sve ostaje direktno na serveru - ka\u017ee Matea i nastavlja:

- Nakon \u0161to smo ih ignorirali, oni su se vratili minutu prije uklju\u010denja s istim provokacijama, ali ovaj puta \u017ee\u0161\u0107e. Trudili smo se ignorirati situaciju, no kad su se oni nama previ\u0161e pribli\u017eili neposredno prije javljanja i krenuli jako agresivno na nas, moj snimatelj je reagirao rije\u010dima 'Maknite se, smetate nam' i tu je nastala drama. Ja sam se trudila smiriti situaciju i govorila sam snimatelju da me kadrira i da idemo u\u017eivo, no napad je postao jo\u0161 \u017ee\u0161\u0107i. Tad su nas iz re\u017eije uklju\u010dili, a napada\u010d je naredio svom psu da stane u polo\u017eaj za napad, \u0161to me jako \u0161okiralo. Onaj trenutak na snimci kad komuniciram s njim i govorim mu 'srami se', je prvi put da sam reagirala i to zato \u0161to je dr. Markoti\u0107 nazvao jako pogrdnim imenom - pri\u010da Matea i dodaje da je ignorirala sve \u0161to je uputio njoj jer je napada\u010d izgledao intoksicirano, kao da ne\u0161to nije u redu s njim u tom trenutku i nije htjela raspravljati.\u00a0

No, nakon nekoliko minuta tog maltretiranja i vulgarnih rije\u010di, morala je reagirati. Prijavili su napad policiji koja je izuzela cijelu snimku napada jer je napad na novinara koji samo radi svoj posao, kazneno djelo. Napad se ka\u017enjava sa do pet godina zatvora, jer novinari obavljaju posao od interesa javnosti.

- Prijavljujem i prijavit \u0107u svakoga tko mi prijeti. Pokazati zube je bolje nego pristajati na ulogu \u017ertve - ka\u017ee Matea i dodaje da kao novinari ne bi trebali pristajati na lo\u0161ije izvo\u0111enje svog posla jer se nekome ne\u0161to ne svi\u0111a.\u00a0

Na snimci napada vidi se da po\u010dinitelj urla o 'novom zakonu koji je done\u0161en', no nikakav zakon o maskama ne postoji. Postoji zakon o po\u0161tivanju odluka Sto\u017eera, \u0161to je novinarska ekipa i radila.

- Nosimo maske gdje je god to propisano, trudimo se izvje\u0161tavati \u0161to objektivnije i to\u010dnije. Da krenemo nositi maske gdje to nije propisani, slali bismo krivu poruku i u\u010dinili \u0161tetu, a to ne \u017eelimo - govori Matea i dodaje:

- Osobno mogu shvatiti strah od nepoznatoga, mogu shvatiti strah od represije, ali ono \u0161to ne mogu shvatiti je neargumentirano urlanje i prijetnje.\u00a0Konstruktivna kritika da, govor mr\u017enje ne.\u00a0 Mislim da su vrlo te\u0161ka i izazovna vremena ispred i gra\u0111ana i ispred nas novinara i politi\u010dara koji imaju sve ve\u0107i pritisak od medija. Svi smo mi suo\u010deni s nepoznatom situacijom - obja\u0161njava nam svoj pogled na cijelu situaciju.

Svjesna je da su tenzije u dru\u0161tvu velike i da strah od nepoznatog i gospodarska kriza produbljuju anksioznost u dru\u0161tvu. Ali to nije razlog da se 'puca na glasnika'.

- Ovo nije posao, ovo je poziv za kojeg mi \u017eivimo svaki dan, i kad ne radi\u0161, trudi\u0161 se sve pratiti i brine\u0161. Mi izvje\u0161tavamo javnost o svemu bitnome, a ne o onome \u0161to netko smatra da je bitno. Mi novinari nismo ni suci ni odvjetnici niti pravna slu\u017eba, niti smo komentatori. Dakako ima nas, ali mi smo tu da prenosimo ono \u0161to je u javnom prostoru i \u0161to je bitno za ljude. Naravno da je i nama te\u0161ko, svaki dan u\u010dimo nove stvari koje poku\u0161avamo \u0161to jednostavnije objasniti svima jer nam je to posao. Naravno da o\u010dekujemo propitkivanje javnosti, ali ne o\u010dekujemo prijetnje i bojazan za vlastitu sigurnost. Ne pronalazim niti jedan razlog koji bi opravdao ovo \u0161to se nama dogodilo - zavr\u0161ava Matea.