Sokol je samo dobio ‘po guzi’, neće ga izbaciti. Je li to šteta?
NOVI EXPRESS Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu Sokol se pobunio zbog navodnih stranačkih pritisaka premijerovih ljudi na njegovu suprugu tijekom izbora za HDZ-ovu organizaciju žena “Katarina Zrinski”
Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić razgovarao je sa Tomislavom Sokolom oko prijepora koje je javno iznio. Sokol je, naravno, izrazio žaljenje što je intervju sa spornim izjava o političkimpritiscima na njegovu suprugu uopće izašao u medije. Sokolu zbog svega prijeti i isključenje iz stranke, a Andrej Plenković istaknuo je da se zastupnik nakon svega nije ispričao pa neka se povuče s dužnosti u EU parlamentu.