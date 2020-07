Šonje: 'Ideja poljoprivrede koja sve spašava? To je romantizam'

<p>Europska komisija revidirala je svoje procjene o gospodarstvima unutar EU te je nova prognoza za Hrvatsku pad od gotovo 11 posto.</p><p>- Komisija se sada približava, po mom mišljenju, realnom intervalu procjene. Ovo je jednokratni šok kakav nismo vidjeli sto godina, nema statistika, nema osnova za procjenu, ali neki grubi osjećaj je od početka govorio nekih 11 do 15 posto. Komisija je sad na 10,4 - rekao je ekonomski analitičar <strong>Velimir Šonje</strong> u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3847160/autori-knjige-koronaekonomika-pet-jahaca-apokalipse-velimir-sonje-i-kristijan-kotarski-gosti-rtl-direkta/">RTL Direktu</a> gdje je s profesorom političke ekonomije <strong>Kristijanom Kotarskim</strong> predstavljao knjigu 'Koronaekonomika: Pet jahača apokalipse'.</p><p>Vlada i dalje prognozira da će pad biti oko devet i nešto posto, no Šonje smatra da je realnija neka druga procjena zbog slabog turizma, a Šonje smatra kako je kineski model borbe s korona virusom ispao pogreška zbog štete gospodarstvu i društvu:</p><p>- Društvo mora naučiti izbalansirati zdravlje i sigurnost s jedne strane i slobodu s druge. Ne samo ekonomsku slobodu, nego i političku.</p><p>Kotarski je nadodao kako početne odluke Stožera ne bi trebalo preispitivati, ali kako su kasnije selektivne interpretacije pravila itekako bacile ljagu na njihov pristup.</p><p>Šonje se dotakao i samodostatnosti, koja je postala jedan od najkorištenijih pojmova otkad je krenula pandemija korona virusa. Mnogi u tome vide rješenje:</p><p>- To je drugi od pet jahača apokalipse, prvi je helikopterski novac, a drugi samodostatnost. Ideja o samodostatnosti se pojavila kao refleks iz straha, na neki način je prirodna. Međutim, ako ćemo biti objektivni i realni, nema samodostatnih ekonomija. Njemačka negdje pet do sedam puta hrane više uvozi, nego što izvozi. Resursi su u drugoj industriji. Tako da ta neka romantična ideja o poljoprivredi koja će nas spasiti od svih zala ovog svijeta je u biti čisti romantizam.</p>