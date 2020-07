Šoping kralj: Pavić je novcem Ministarstva kupio 36 butelja vina, skupe parfeme i deziće

<p><strong>Marko</strong> <strong>Pavić</strong>, HDZ-ov ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije posljednje je dan svog mandata, prema pisanju <a href="https://www.telegram.hr/price/ekskluziv-telegram-ima-racune-marko-pavic-novcem-ministarstva-nakupovao-hrpu-vina-skupe-parfeme-i-dezodoranse/" target="_blank">Telegrama</a>, iskoristio na neobičan način - otišao je u šoping.</p><p>Iz dokumenta koje posjeduju vidljivo je da je Pavić opustošio zagrebačke trgovine i vlastitom kreditnom karticom kupovao različitu robu. Kasnije je od svog ministarstva navodno tražio refundiranje troškova. Radi se o iznosu od ukupno 7.071,59 kuna. </p><p>Ministar Pavić je u ponedjeljak, 13. srpnja ove godine, u jednoj od prodavaonica Müller napravio ceh od 1.213 kuna. Ondje je kupio dezodorans njemu očito omiljene marke Hugo Boss koji je platio 212,90 kuna te dvije bočice toaletne vodice Hugo Boss, svaka po cijeni od 499 kuna. Sve to stavio je u vrećicu plaćenu 30 lipa.</p><p>Šoping je nastavio poslije pola sata u drugoj Müllerovoj prodavaonici, gdje je bio nešto rastrošniji. Ondje je potrošio 1.595,70 kuna. Ministar je ondje u 20:46 kupio kolonjsku vodicu Calvin Klein čija je cijena bila 655,90 kuna, te još dva muška parfema Eternity, također iz kolekcije Calvin Klein. Svaka bočica koštala je 469 kuna, pa je tako naš ministar, kako smo rekli, napravio račun od 1.595,70 kuna. Ukupno te večeri, na dva prodajna mjesta u Mülleru, ministar Marko Pavić na parfeme, toaletne vodice i dezodoranse potrošio je 2.808,70 kuna i sve je platilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.</p><h2>U Vrutku je osobno kupio 36 butelja vina</h2><p>Sljedećeg dana, u utorak 14. srpnja već u 9:16 sati, ministar Pavić nastavio je šoping, ovoga puta u prodavaonici specijaliziranoj za prodaju alkoholnih pića, Vrutak, u zagrebačkoj Vodovodnoj ulici. Ondje je kupio 18 boca vrhunskog iločkog traminca (cijena svake butelje je 59,99 kuna), šest butelja Dingača (po cijeni od 114,89 kuna), te još 12 boca Postupa (po cijeni od 77,98 kuna). Za kupljeni Dingač i Postup dobio je 10 posto popusta (ukupno 162,57 kuna), pa je ukupni račun iznosio 2.542,89 kuna, u što je uključena i povratna naknada od 0,5 kuna po boci, ukupno 18 kuna. U Vrutku je, dakle, Pavić kupio 36 butelja vina.</p><h2>Šoping je nastavio sutradan</h2><p>U trgovini Staccato Porsche Design, u Masarykovoj 26, tijekom radnog vremena, u 14:32 kupio je crnu kemijsku olovku Icon, Hugo Boss, koja košta 440 kuna, te još jednu roller olovku Pure Cloud, također crnu i također marke Hugo Boss, vrijednu 824 kune. Uz to, ministar Pavić kupio je i plavo punjenje (refil) za kemijsku olovku i to dva komada (ukupno 40 kuna), te također dva komada plavog refila za roller olovku (ukupno 72 kune). Kad se sve zbroji, ministar je u spomenutoj trgovini ostavio 1.720 kuna.</p><h2>Odgovor resornog ministarstva: To su bili protokolarni darovi</h2><p>- Iznos od 7.071,59 kuna odnosi se na trošak protokolarnih darova za ministre i predstavnike država članica EU-a zaduženih za Kohezijsku politiku, predstavnike Europske komisije i Europskog parlamenta s kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije usko surađivalo za vrijeme pripreme i tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, a koji nisu primili protokolarne darove s logotipom EU2020HR, čiji broj je bio ograničen. S obzirom na pandemiju COVID-19 sastanci koji su se trebali održati u Zagrebu održani su virtualnim putem pa protokolarne darove dostavljamo diplomatskim putem i poštom. Ministru su refundirani troškovi jer ne koristi službenu karticu - odgovorila je na novinarske upite o ovom slučaju glasnogovornica ministarstva Renata Škalabrin.</p>