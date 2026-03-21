Soreca: 'BiH nema ni volje ni ambicije za pregovore o ulasku u EU-u. Ispaštaju građani'

U Bosni i Hercegovini nema ni političke volje niti istinske ambicije za pregovore o članstvu u Europskoj uniji a zbog te činjenice najviše će ispaštati njeni građani, upozorio je u subotu voditelj delegacije Europske unije u Sarajevu Luigi Soreca kritizirajući vlasti u BiH zbog potpunog zastoja na europskom putu.

U izjavi dostavljenoj medijima Soreca je podsjetio kako su se upravo navršile dvije godine otkako je Europsko vijeće dalo suglasnost za otvaranje pristupnih pregovora s BiH, od koje se tada očekivalo usvajanje samo još dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača kako bi taj proces mogao i formalno započeti.

No za te dvije godine ništa od toga nije se dogodilo pa zakoni o sudovima odnosno o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i dalje čekaju usvajanje u državnom parlamentu a odluka o glavnom pregovaraču predmet je stalnih političkih prijepora i uvjetovanja stranaka koje su dio vladajuće većine.

Uz to je u pitanje došlo i aktiviranje više od 976 milijuna eura koliko BiH teorijski može dobiti kroz provedbu reformi u okviru Plana rasta za zapadni Balkan jer u BiH odugovlače s usvajanjem provedbenih dokumenata nužnih za aktiviranje tih sredstava namijenjenih kao poticaj reformama.

Riječ je o ratifikaciji Sporazuma o Instrumentu i Sporazuma o zajmu, koji, uz imenovanje koordinatora za plan reformi čine pravnu osnovu za bilo kakve isplate. Stoga ni predfinanciranje u okviru Plana rasta u iznosu od 68 milijuna eura, na koje Bosna i Hercegovina ima pravo, još uvijek nije dostupno.

- Neiskorištavanje takvih prilika je neobjašnjivo, pa čak i neodgovorno - ocijenio je veleposlanik Soreca ističući kako je to samo još jedan dokaz koliko su neodgovorne vlasti u BiH u odnosu na potrebe građana koje zastupaju a koji zaslužuju iste prilike kao i građani EU-a.

U sadašnjem izrazito nestabilnom i neizvjesnom geopolitičkom okruženju, kako je ocijenio, postoji potreba za jačanje europskog jedinstva i proširenje EU-a što su neke zemlje-kandidati za članstvo prepoznale i iskoristile priliku a Island ponovo razmatra pokretanje pristupnih pregovora, podsjetio je šef delegacije EU-a u Sarajevu.

- Na žalost, ista razina političke volje i ambicije izostaju u Bosni i Hercegovini - konstatirao je Soreca upozoravajući kako svima mora biti jasno da propuštene prilike imaju svoju cijenu.

Zaključio je porukom kako je stav Europske unije je jasan: ona želi BiH u Uniji no ne može željeti njeno članstvo u EU-u više nego što to žele domaće vlasti.