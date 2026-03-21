Obavijesti

News

Soreca: 'BiH nema ni volje ni ambicije za pregovore o ulasku u EU-u. Ispaštaju građani'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sarajevo: Dolazak sudionika na zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Bosni i Hercegovini nema ni političke volje niti istinske ambicije za pregovore o članstvu u Europskoj uniji a zbog te činjenice najviše će ispaštati njeni građani, upozorio je u subotu voditelj delegacije Europske unije u Sarajevu Luigi Soreca kritizirajući vlasti u BiH zbog potpunog zastoja na europskom putu.

U izjavi dostavljenoj medijima Soreca je podsjetio kako su se upravo navršile dvije godine otkako je Europsko vijeće dalo suglasnost za otvaranje pristupnih pregovora s BiH, od koje se tada očekivalo usvajanje samo još dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača kako bi taj proces mogao i formalno započeti.

IPAK NIŽE NEGO KOD SUSJEDA SKAČU CIJENE GORIVA U BIH Rezerve ne postoje, a cijene se mijenjaju na dnevnoj bazi...
SKAČU CIJENE GORIVA U BIH Rezerve ne postoje, a cijene se mijenjaju na dnevnoj bazi...

No za te dvije godine ništa od toga nije se dogodilo pa zakoni o sudovima odnosno o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i dalje čekaju usvajanje u državnom parlamentu a odluka o glavnom pregovaraču predmet je stalnih političkih prijepora i uvjetovanja stranaka koje su dio vladajuće većine.

Uz to je u pitanje došlo i aktiviranje više od 976 milijuna eura koliko BiH teorijski može dobiti kroz provedbu reformi u okviru Plana rasta za zapadni Balkan jer u BiH odugovlače s usvajanjem provedbenih dokumenata nužnih za aktiviranje tih sredstava namijenjenih kao poticaj reformama.

Riječ je o ratifikaciji Sporazuma o Instrumentu i Sporazuma o zajmu, koji, uz imenovanje koordinatora za plan reformi čine pravnu osnovu za bilo kakve isplate. Stoga ni predfinanciranje u okviru Plana rasta u iznosu od 68 milijuna eura, na koje Bosna i Hercegovina ima pravo, još uvijek nije dostupno.

NA DRUŠTVENOJ MREŽI Drama u BiH: Prijetio ubijanjem kršćana, policija ga privela
Drama u BiH: Prijetio ubijanjem kršćana, policija ga privela

- Neiskorištavanje takvih prilika je neobjašnjivo, pa čak i neodgovorno - ocijenio je veleposlanik Soreca ističući kako je to samo još jedan dokaz koliko su neodgovorne vlasti u BiH u odnosu na potrebe građana koje zastupaju a koji zaslužuju iste prilike kao i građani EU-a.

U sadašnjem izrazito nestabilnom i neizvjesnom geopolitičkom okruženju, kako je ocijenio, postoji potreba za jačanje europskog jedinstva i proširenje EU-a što su neke zemlje-kandidati za članstvo prepoznale i iskoristile priliku a Island ponovo razmatra pokretanje pristupnih pregovora, podsjetio je šef delegacije EU-a u Sarajevu.

- Na žalost, ista razina političke volje i ambicije izostaju u Bosni i Hercegovini - konstatirao je Soreca upozoravajući kako svima mora biti jasno da propuštene prilike imaju svoju cijenu.

Zaključio je porukom kako je stav Europske unije je jasan: ona želi BiH u Uniji no ne može željeti njeno članstvo u EU-u više nego što to žele domaće vlasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu
PREŠUĆENI DETALJI

Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu

U prvim izjavama su prešutjeli potrebu legalizacije jer je dio kuće građen mimo dozvole. Nisu dali samo kaparu, već su na osnovu isplate 400.000 eura već u posjedu nekretnine. Za vlasništvo trebaju kredit uz jedan uvjet
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte rezultate Eurojackpota za 23. kolo održano 20. ožujka 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, raspodjelu dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo
Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'
VELIKI VODIČ

Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'

Prijevoznici: Cijena transporta će rasti 10 do 15 posto • Poljoprivrenici: U dva tjedna neopravdano je cijena umjetnih gnojiva rasla i do 40 posto • I Vlada sprema paket novih mjera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026