SKAČU CIJENE GORIVA U BIH Rezerve ne postoje, a cijene se mijenjaju na dnevnoj bazi...

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti iako su još uvijek niže u usporedbi s državama neposrednog okruženja, a dizel gorivo od početka tjedna, kada je probilo psihološku granicu od tri konvertibilne marke (1,50 eura), u četvrtak se na benzinskim crpkama uglavnom prodavalo za 1,66 do 1,70 eura po litri. Cijene benzina od 95 oktana znatnije variraju pa se u četvrtak litra tog goriva plaćala od 1,20 do 1,36 eura, ovisno o lokaciji i entitetu.

U Bosni i Hercegovini ne postoje rezerve goriva kojima bi vlasti mogle intervenirati na tržištu, a cijene u maloprodaji se mijenjaju na dnevnoj razini, ovisno o tome koliko dobavljači plaćaju pri utovaru u cisterne kojima uvoze gorivo iz inozemstva. Vlade dva entiteta stanje pokušavaju kontrolirati zamrzavanjem iznosa marži u maloprodaji, no to ne utječe bitnije na rast cijena.

Zastupnički dom parlamenta BiH ranije ovog tjedna je usvojio izmjene zakona o trošarinama kojima bi se Vijeću ministara BiH omogućilo da ih privremeno suspendira ili smanji iznos na razdoblje do šest mjeseci i tako intervenira u situacijama u kojima na tržištu dođe do značajnijih poremećaja. Te su zakonske izmjene sada poslane Domu naroda državnog parlamenta na potvrdu uz zahtjev da ih taj dom razmatra i usvoji što prije, odnosno po hitnom postupku.

Sjednica Doma naroda zakazana je za ponedjeljak, no na njenom dnevnom redu u četvrtak još nije bilo točke o ovom zahtjevu a zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika o čijim glasovima zbog omjera snaga ovisi hoće li se o tome odlučivati najavili su kako neće dati suglasnost na izmjene zakona.

Razlozi za to ponovo su političke naravi jer u SNSD-u smatraju da se o izmjenama zakona o trošarinama ne može odlučivati na razini države nego isključivo entiteta, potvrdila je šefica kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić.

"Ključni razlog zašto smo protiv ovog prijedloga je nepoštovanje ustavnih ovlasti, odnosno pokušaj prijenosa ovlasti (s entiteta na državu). Mi to nikad nećemo dopustiti", kazala je Vulić.

Zagovornici smanjenja trošarina po predloženom modelu oštro su kritizirali SNSD zbog takvog pristupa, optužujući tu stranku da odbija pomoći građanima pogođenim stalnim rastom cijena goriva.

"Na ovoj su temi pokazali nevjerojatnu razinu bahatosti", kazao je Mladen Bosić, zastupnik oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) u Zastupničkom domu parlamenta BiH.