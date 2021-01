Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo rekao je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska kako je Zagreb dobio dosad oko četvrtinu od ukupnog broja svih doza cjepiva koje su stigle u Hrvatsku. Moderninim cjepivom počeli su cijepiti žurne službe, a prvi su bili vatrogasci na potresom pogođenom području te interventna i policija. Rekao je da za njih moraju sačuvati i drugu dozu, jer ne znaju kad će stići nova pošiljka.

- Ne smijemo si dozvoliti luksuz da nemamo drugu dozu - rekao je Šostar.

Komentirao je i kako bi masovnije cijepljenje trebalo ići kroz dva do tri tjedna, ali da će to ovisiti i o Moderni. Ljude će cijepiti liječnici, no i na Zavodu će u šatoru koji su imali za gripu cijepiti pacijente protiv korona virusa.

Na pitanje oko procijepljenosti i povratka normalnom životu rekao je da će to biti na jesen, ali da ćemo od svibnja ili lipnja imati dovoljan broj procijepljenih ljudi za normalniji život.

Upozorio je da nas čeka i problem mentalnog zdravlja ljudi koji su mjesecima zatvoreni u stanovima. Komentirao je i aktualne brojeve te upozorio da i dalje moramo biti oprezni.

Šostar je rekao i da koliko često ćemo se morati cijepiti ovisi o tome koliko će imunitet nakon cjepiva trajati. Naznake su da bi mogao trajati dvije godine, ali ako će trebati, možda ćemo se morati cijepiti sezonski, kao protiv gripe.

Vjeruje da covid bolnica u Areni Zagreb mora ostati u pripravnosti zbog mutiranog soja iz Engleske.