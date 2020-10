Šostar: Mislim da ćemo i sutra u Zagrebu imati rekord zaraženih

Ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Dnevniku HTV-a rekao je kako misli da će i dalje biti gužvi. Kaže da im stižu novi liječnici iz Domova zdravlja, ali da je problem nedostatak mikrobiologa

<p>Nije alarmantna situacija, ali nismo daleko od toga. Moje prognoze su se do sada obistinile, a mislim da ćemo i sutra imati novi rekord - rekao je <strong>Zvonimir Šostar</strong> u Dnevniku HTV-a. Kaže da je za ovaj broj zaslužno nepridržavanje mjera prije desetak, petnaest dana.</p><p>Na pitanje o praćenju kontakata, kaže da imamo 103 epidemiologa te da to nije dovoljno. Zahvalio je ministru Banožiću na ustupanju dvije kolegice, a rekao je i da im dolaze novi liječnici sljedeći tjedan na Zavod.</p><p>Problem su mikrobiolozi, kojih uopće nema na tržištu, kaže Šostar. </p><p>- Jučer smo postavili rekord u broju testiranja u državi, a moram zahvaliti i gradonačelniku na osiguranju novca - rekao je Šostar. Vezano uz novu lokaciju za testiranje kod Velesajma, kaže da su tamo problem struja i internet, ali da vjeruje kako će i to osigurati. </p><p>- Mislim da će gužve biti i dalje - rekao je i spomenuo klinike koje se nalaze u blizini. </p><p>- Mislim da su ove mjere dovoljne i da sve možemo staviti pod kontrolu, ako se ljudi budu držali toga - rekao je. </p>