Šostar: Sutra će u Zagrebu biti puno gori brojevi nego danas

Dežurni epidemiolozi ne stignu iznazivati sve kontakte zaraženih, pa je zbog toga zaostatka u obradi došlo do nejasnoća u izvještaju zagrebačkog stožera, u kojem očekuju novi skok u broj zaraženih već sutra

<p>Meni to tumačenje izgleda kao, na primjer, račun Plinare, kad ti trebaju tri stručnjaka i vještaka da ti ga objasne!, našalila se na društvenim mrežama jedna Zagrepčanka nakon što je pročitala službeno poriopćenje na stranicama Grada Zagreba o broju novozaraženih u metropoli. Prethodno je objavljeno da ih je 211 u zadnja 24 sata, a sad pročitajte ovo, napisano za sve one koji nisu epidemiolozi. </p><p>- U protekla 24 sata u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ provedeno je 1240 testiranja na SARS-CoV-2. Epidemiolozi NZJZ „Dr. A. Štampar“ u razdoblju od 20,00 sati 25. listopada do 20,00 sati 26. listopada zabilježili su 211 novooboljelih osoba, a obrađeno je 398 osoba. Od navedenog, 351 je od prethodnih dana, a 47 osoba je od 26. listopada. Mjera samoizolacije izrečena je 1047 osoba. Od 398 obrađenih pozitivnih osoba: 114 je za sada negativne epidemiološke anamneze, 199 osoba su kontakti COVID + osoba, kod tri je moguće izlaganje ne obiteljskim svečanostima i okupljanjima. Jedna je osoba stigla iz druge županije, 11 osoba su štićenici/djelatnici domova za starije, a za 52 osobe obrada je još u tijeku. Kod devet osoba moguća je izloženost na radnom mjestu, kod jedne tijekom hospitalizacije, četiri su osobe doputovale iz BiH, Slovenije, Srbije i Njemačke. Kod tri je osobe moguća izloženost tijekom sportskih aktivnosti, a jedna je osoba napustila teritorij RH prije kontakta s epidemiološkom službom. Na obradu ukupno čeka 1858 osoba - stoji u priopćenju. </p><h2>Ne stižu u istome danu iznazivati sve kontakte zaraženih, zato velika brojka</h2><p>Onda, je li otkriveno 211 ili 398 novozaraženih? Okrenuli smo najmanje desetak telefonskih brojeva u potrazi za objašnjenjem. Neki od epidemiologa koje smo zamolili za tumačenje nisu znali o čemu se radi. Prvi čovjek Zavoda "Dr. Andrija Štampar" dr. <strong>Zvonimir Šostar</strong> otkriva misterij: da, 211 je novozaraženih, i svi koji imaju pozitivan test, o tome budu obaviješteni u roku 24 sata. Međutim, dežurni epidemiolozi ne stignu nazvati i sve bliske kontakte novozaraženih, pa je ovih 398 "pozitivnih obrađenih" zapravo - zaostatak otprije nekoliko dana. To nisu samo novozaraženi u zadnja 24 sata nego i zaraženi koji su o tome već prije obaviješteni, ali su epidemiolozi tek sad iznazivali sve njihove kontakte, što znači da su oni sad potpuno obrađeni. Obrada ne znači samo slanje nalaza nego i obradu kontakata. Sa svakim od kontakata epidemiolog mora popričati, što traje od deset do čak 20 minuta. </p><p>Četiri milijuna hrvatskih građana je dosad "doktoriralo" epidemiologiju, ali je i samim epidemiolozima priopćenje bilo zbunjujuće. </p><p>- Ne znam tko se čemu čudi, ali stvar je vrlo jednostavna. Ako u Zagrebu testovi stižu s pet, šest lokacija, a pojačan je priljev testova odnosno količina, obraditi se ne može više nego što se da. Uz to, dolazi do kašnjenja u obradi jer ne stižu sve bolnice na vrijeme odnosno do podneva poslati svoje uzorke i evo vam problema – pojašnjavaju nam epidemiolozi koji rade od početka pandemije i upućen su u sustav. Do podneva i onda svako kašnjenje ulazi u drugi dan. </p><p> S obzirom na to da je broj novopozitivnih u jednom danu prepolovljen, ravnatelj Zavoda Zvonimir Šostar iskazao je čuđenje. </p><p>- Ni meni nije jasno kako, ali novozaraženih u Zagrebu je danas upola manje nego jučer – rekao je Šostar. Epidemiolozi i njemu i nama pojašnjavaju: "To vam je isto kao i na izborima kako pristižu izborni rezultati. Gdje je veća količina listića, dulje se čeka na obradu pa u periodu gdje neko sve obradi, druge županije imaju tek određeni postotak obrade. Uglavnom u cijeloj zemlji je ludnica, epidemiolozi ne znaju tko im glavu nosi, sve više ljudi je na testiranjima i dovoljno je da samo jedna karika u lancu zašteka već se to odražava na broj obrađenih rezultata. Nema više zlatnog sata sada smo već u zlatnom tjednu – pojašnjavaju nam neslužbeno epidemiolozi. </p><p>Dodaju da uz sve koji su naručeni dolaze i izvanredni slučajevi odnosno hitni iz bolnica pa i to može poremetiti ritam obrade.<br/> I dalje pozivaju građane na dogovornost jer neodgovornim ponašanje, dopuštaju virusu da se naglo širi, a to za epidemiologe, liječnike, medicinske sestre i zdravstveni sustav općenito znači potencijalni kolaps. </p><h2>Sutra se opet očekuje velik broj novozaraženih</h2><p>Šostar nam, međutim, otkriva kako će sutra brojke biti opet puno gore nego danas. Već je dosad, kaže, pozitivnih testova koliko ih je ukupno bilo jučer ukupno. Zašto je pak tad bilo "samo" njih 211, teško je reći, ne zna ni on sam. Kako je je nedavno, međutim, za 24 sata objasnio znanstvenik <strong>Nenad Ban</strong> sa švicarskog ETH instituta, društvo je svjesno rizika i prati brojeve oboljelih te se počne drukčije ponašati čim se taj broj značajno poveća. </p><p>Inače, od ovoga vikenda svi koji se idu testirati, bilo preko uputnice ili sami plaćaju, morali su se prijaviti na testiranje preko interneta. Da li je i to izazvalo probleme te imalo utjecaja na rezultate, do sada nismo uspjeli doznati.</p>