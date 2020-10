Šostar: Ni meni nije jasno kako, ali novozaraženih u Zagrebu je danas upola manje nego jučer

Teško je prognozirati idemo li prema vrhuncu pandemije, kaže ravnatelj. Svi relevantni čimbenici i vrhunski znanstvenici prognoziraju da bi vrhunac mogao biti u drugoj polovici studenog

<p>Brojka oboljelih danas je mnogo manja nego jučer, praktički prepolovljena. Ni meni to nije jasno, nije stvar u testiranjima, mi smo jučer obavili 1240 testiranja i prešli smo 90.000 testiranih u NZJZ, prokomentirao je ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo 'Andrija Štampar' <strong>Zvonimir Šostar</strong>.</p><p>U međuvremenu su stigle brojke i one su stvarno dosta manje.</p><p>U Zagrebu je 211 novih slučajeva, jučer ih je bilo 558.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 14 dana za zaustavljanje korone</strong></p><p>Brojke padaju, očito su se počeli polako, ali sigurno, naši sugrađani pridržavati mjera, rekao je Šostar za <a href="https://vijesti.hrt.hr/670671/sostar-vrhunac-epidemije-u-drugoj-polovici-studenog" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Teško je prognozirati idemo li prema vrhuncu pandemije, kaže ravnatelj. Svi relevantni čimbenici i vrhunski znanstvenici prognoziraju da bi vrhunac mogao biti u drugoj polovici studenog. </p><p>- Vidjet ćemo. Situacija je ozbiljna i moramo se ozbiljno pridržavati mjera. Kada sve skupa gledamo, čekamo što će država ili grad učiniti za nas. Do kraja tjedna ćemo pokrenuti kampanju da vidimo što stanovnici Zagreba mogu učiniti sami za sebe - objašnjava Šostar.</p><p>Promovirat će se, kaže Šostar, boravak u prirodi i zdrava prehrana za podizanje imuniteta koja će biti dostupna svima. Nutricionisti rade na tome, a na webu će se zvati 'imuno kuhinja'. </p><p>Ravnatelj napominje da svi trebamo raditi na sebi, a ne smo čekati hoće li nas virus zahvatiti. Što se tiče tjelesne aktivnosti, Hrvatska je na samom začelju EU-a.</p><p>Mi minimalno koristimo, dodaje, prirodne resurse u gradu Zagrebu. </p><h2>Dio ga kritizirao </h2><p>Šostar je prošli tjedan bio na meti kritika jednog dijela stručnjaka nakon što je najavio velike brojke no, njegove procjene su bile prilično točne. </p><p>Za velike brojke u Zagrebu kaže da su 'daleko iznad onoga što je mogao sanjati u najcrnjim snovima'. Pojasnio je kako nije točno da je rekao da će u jednome danu biti oko 2.500 zaraženih, već da će se od ovih 8.000 kontakata vrlo brzo pozitivirati oko 2.500 pozitivnih, što se pokazalo točnim.</p>