Znanstvenik iz doba Hladnoga rata priznao je u utorak da je pomogao u stvaranju nervnog otrova za koji Britanija kaže da je korišten za trovanje bivšeg špijuna i njegove kćeri, što je u suprotnost s tvrdnjama Moskve da ni Rusija niti Sovjetski Savez nikada nisu imali takav program, ali je rekao da taj napad ne izgleda kao djelo Moskve jer žrtve nisu trenutačno ubijene.

Profesor Leonid Rink rekao je u ekskluzivnom intervjuu za novinsku agenciju RIA da taj napad ne izgleda kao djelo Moskve jer Sergej i Julija Skripal nisu na licu mjesta umrli.

"S obzirom da su svi sudionici tog incidenta živi, teško je pretpostaviti da su u to upleteni Rusi", kazao je on dodavši da je takva nekompetentnost počinitelja "smiješna i nedopustiva". Po njegovim riječima, čak ni neobrazovani ruski napadač ne bi upotrijebio jedinstveni preparat ruskog porijekla i ruskog naziva, a upotrijebiti nešto tako moćno i pritom ne uspjeti ostvariti cilj predstavlja "vrh gluposti".

Skripal i njegova kći su živi, ali su u kritičnom stanju više od tri tjedna nakon što su pronađeni u nesvijesti na jednoj klupi u engleskom gradu Salisburyju. Policajac koji im je pomogao također je u bolnici u teškom stanju.

Rink je izjavio da je u vrijeme Sovjetskog Saveza radio u postrojenju za kemijsko oružje gdje je razvijen vojni nervni otrov kojega su na Zapadu nazvali Novičok. Upitan je li on jedan od kreatora tog nervnog otrova, odgovorio je "Da. To je bila osnova moje doktorske disertacije".

Moskva je opovrgnula bilo kakvu upletenost u slučaj Skripal.

Rink je ustvrdio da bi za napad mogli biti odgovorni Britanci.

On je odbacio izvješća britanskih medija da je Julija Skripal možda donijela otrov iz Moskve u koferu nazvavši to "apsolutnom glupošću" jer u tom slučaju ne bi živa došla do Londona. Istaknuo je da taj otrov djeluje trenutačno.

Rink je rekao da je tehnologija razvoja Novičoka bila poznata mnogim zemljama, te da su za nju među ostalima znale Britanija, SAD i Kina za koje kaže da su mogle proizvesti verziju Novičoka.

Međutim, Rink tvrdi da je formula koju je razvio SSSR jedinstvena i da bi trebalo biti moguće na temelju uzorka otrova korištenog u napadu u Salisburyju reći da to nije "zamiješano u Rusiji".