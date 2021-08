U jednoj od usputnih polemika, Zoran Milanović i Ivan Turudić razmijenili su salve uvreda. Turudić je ocijenio da Milanović baš najbolje ne vlada hrvatskim jezikom, na što je predsjednik uzvratio kako je sudac bio “jedan od lošijih studenata”. To se, dodao je, “i vidi” pa mu je poručio da se jezikom bavi u sudnici. “Polupismene presude sve govore o sucima... Za to treba oduzeti licencu. Neki od tih ljudi rade što god im padne na pamet. Tim ljudima treba zabraniti da govore. Oni koji su mislili da će me ušutkati su izvan sebe”, rekao je. Iz njegovih se riječi moglo zaključiti da Turudića smatra “folirantom” - “čovjekom koji iz pozicije suca dijeli lekcije” i “destabilizira zemlju”. Sudac u uzvratu nije bio nježniji. “Teško je pratiti bujicu koju isipava predsjednik države, taj njegov ulični rječnik.” Prema Turudićevoj procjeni, “neznanje predsjednika države zapanjuje”. “Izjava da na Europskom sudu u Strasbourgu ima budala, to je izjava dostojna Lukašenka”, dodao je. Na tvrdnju da je bio loš student, rekao je: “Nisam bio te sreće u životu da sam spavao u svilenim pidžamama, kao što je on spavao, završio sam u redovnom roku fakultet i završio poslijediplomski studij, 30 godina sam sudac i to mogu reći o sebi”.