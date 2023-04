Spajić ogorčeno: 'HUP je postao još jedna u nizu institucija koju je osedlao Andrej Plenković'

HUP je postao još jedna institucija u nizu, koju je osedlao Andrej Plenković sa svojom Vladom i koalicijom, naglasio je zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić.

A na HUP se obrušio zbog dokumenta koji su objavili o makroekonomskim izgledima za 2023. i 2024. godinu. U njemu su, ocijenio je, iznijeli niz lažnih podataka, a samo u svrhu, naglašava, kako bi se išlo u prilog Vladi i Plenkoviću pred nove izbore.

'Ja da sam na tržištu i da imam poduzeće, kazneno bih prijavio ovog ekonomista za ovo'

- HUP je postao kao HVIDRA. Što je HVIDRA za branitelja, a to je ništa, sad je HUP postao ništa za poduzetnika. Kad vidimo tko je na čelu HUP-a, gospođa Weber, a zna se da ju je na tu poziciju postavila dobra prijateljica Martina Dalić, to je stvarno postalo neizdrživo. Pošteni poduzetnici se bore protiv ove krize, kamata, inflacije, a onda ovi ljudi kažu da je sve OK. Sram može biti tog ekonomista. Ja da sam na tržištu i da imam poduzeće, kazneno bih ga prijavio za ovo. Stid da ih bude - poručio je.

Naime, HUP-ov ekonomist Hrvoje Stojić, predstavio je scenarije s ključnim makroekonomskim pokazateljima za ovu i iduću godinu. Prema osnovnom, čija je vjerojatnost 40 posto, BDP će u ovoj godini porasti za jedan, a iduće godine za dva posto, dok bi inflacija nakon rasta od 6,5 posto u 2023., u idućoj godini trebala usporiti na 2,5 posto. HUP je tako značajno podigao procjenu rasta hrvatskog BDP-a u ovoj godini, s obzirom da je ranije projicirao njegov pad za 0,5 posto, a smanjio je i procjenu rasta inflacije.

- To je puno bolji ishod nego što smo očekivali krajem prošle godine - istaknuo je Stojić na nedavnoj konferenciji, koji je kao pozitivne okolnosti naveo i izbjegavanje recesije u eurozoni, kao i dobro stanje na hrvatskom tržištu rada uz rast zaposlenosti za oko 2,5 posto početkom godine i istovremeni pad stope nezaposlenosti.

Prema pesimističnom scenariju, koji ima 30 posto šanse za ostvarenje, BDP bi u ovoj godini pao za 0,3 posto, a stagnirao u idućoj. Inflacija bi bila niža, 5,5 posto u ovoj i 1,7 posto u idućoj godini. Po stresnom scenariju, projiciranom u slučaju da dođe do snažnog povećanja volatilnosti na financijskim tržištima i snažnog pogoršanja uvjeta financiranja, a koji ima 10 posto šanse za ostvarenje, BDP bi u ovoj godini pao za 4,1 posto, a u 2024. za 4,2 posto, uz snažan rast nezaposlenosti. U optimističnom scenariju čija vjerojatnost iznosi 20 posto, BDP bi u 2023. skočio za tri, a u 2024. godini za 3,5 posto, dok bi inflacija u ovoj godini iznosila 7,2 posto, a u 2024. bi rasla za 3,2 posto.

O odlasku Prkačina iz DP-a: 'Ovo je bitnije'

Novinari su upitali Spajića za Antu Prkačina, koji je napustio Domovinski pokret, što je zastupnika pomalo naživciralo.

- Mi od problema koji imamo u državi dva, tri dana u medijima čitamo kako je Prkačin izašao iz DP-a. DP nije ovisan ni o jednom pojedincu, ni o Prkačinu, ni o meni ni o bilo kome drugome. DP je stranka koja će sigurno sve preživjeti, ali će sigurno svi neprijatelji koji bi voljeli da DP više ne postoji, učiniti sve da se to desi. Ali neće uspjeti. Ako je HDZ-u toliko stalo, vidim da oni najviše komentiraju odlazak generala Prkačina, neka poslušaju njegove savjete što se tiče srpske Pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Ja sam s njim bio dobar prijatelj, bit ću i dalje, on je odrastao čovjek, koji najbolje zna što mu je najbolje u životu. Ali ovo su (pokazujući dokument HUP-a, op.a) puno bitnije stvari - kazao je.

