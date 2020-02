'Spálená': Martina Mlinarević Sopta odgovorila mrziteljima

Nakon što su organizatori karnevala u Imotskom spalili lutku gay para s udomljenim djetetom, organizatori karnevala u Mostaru nisu htjeli zaostajati u ovoj utrci mržnje. Oni su tako spalili lutku Martine Milnarević Sopte, književnice, ambasadorice BiH u Češkoj i heroine desetaka tisuća žena koje žive s karcinomom dojke.

Inače, predsjednik Karnevala u mostarskom naselju Centar 2 Božidar Puljić naglasio je kako to nije bilo spaljivanje lika i djela Martine Mlinarević kao osobe, nego kao pojave koja je vezana za nju. Naravno, sličnim su se konstrukcijama opravdavali i organizatori spaljivanja u Imotskom.

- To je odlučilo vijeće karnevalske udruge Centar 2, a inače to je inicijalna ideja praktički Univerziteta u Banjaluci, Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru, koji su prvi osudili čin njezinog postavljanja za veleposlanicu iako nema fakultetsku diplomu. Mi smo to kasnije uobličili u ovome liku, koji je sadržajan u njezina dva djela Bukača i Huzur. Dakle Bukača Huzurpator - rekao je Puljić.

Martina Mlinarević Sopta odmah je na spaljivanje odgovorila na Facebooku.

- Kad misliš da si vidio sve...i doživio sve. U Mostaru spalili mene na karnevalu. Ono kad si kriv za svo zlo što je pogodilo Hercegovinu i Mostar zadnjih godina. Dakle ne mogu ja sebi naraditi PR-a, koliko mi ga hercegovački maloumnici mogu džabe napraviti. Fala braćo! - napisala je.

Danas im je pak odgovorila i po drugi put, fotografijom u ulici 'Spalena', aludirajući pritom na - 'Spaljena'.