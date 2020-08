Sparina ne popušta: Pripremite se i na koji iznenadni pljusak

Ovakvo nestabilno vrijeme koje prati jaka sparina bit će i sljedećih dana, a u utorak i srijedu navečer moguće je ponegdje i jače nevrijeme. Danas vas pak u većini kopnenih krajeva može iznenaditi pokoji pljusak

<p>Ako ste se nadali nekoj većoj promjeni vremena, ništa od toga. I sljedećih dana u većini kopnenih krajeva čeka nas sparina koju će pratiti red pljuskova i red sunca, a oni koji su na Jadranu od sunčanog i vrućeg vremena moći će se obraniti skokom u more.</p><p>Koliko će taj skok ponuditi osvježenja, ovisi o tome gdje se nalazite jer su temperature mora jutros svugdje od 25 pa sve do gotovo 29 Celzija na Mljetu. </p><p>Nedjelja će tako na istoku zemlje početi s dosta oblaka i malo kiše, no tijekom dana možete računati na pljusak s grmljavinom te do 30 Celzija. Ništa bolje nije ni u središnjoj Hrvatskoj, gdje se od sredine dana očekuje umjeren i jak razvoj oblaka pa ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Bir će vrlo toplo i sparno.</p><p>Na sjevernom Jadranu pljusak se može očekivati u Istri i oko Učke, dok će u Dalmaciji biti vruće i pretežno sunčano. Tek poslijepodne u Zagori će biti šansa za pljusak, ali jako mala. Bit će uglavnom između 30 i 33 Celzija. </p><p>Početak tjedna nastavit će se u nestabilnom tonu, osobito u utorak navečer i u srijedu kad u kopnenim krajevima pljuskovi i grmljavina mogu biti i izraženiji. Pljuskove će moći očekivati i na Jadranu i to od sjevera pa i u Dalmaciji. Srijeda će tako biti i nešto svježija od prethodnih dana. Nakon srijede vrijeme će se stabilizirati u - suho, sunčano i vruće, navodi <a href="https://www.hrt.hr/643938/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1682020">HTV</a>.</p>