Sparno i vruće, na snazi alarmi za više regija zbog nevremena. Od utorka padaju temperature

U nedjelju će biti djelomično sunčano, vruće i sparno. Mjestimice je moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito navečer i u noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 22 °C. Najviša dnevna između 28 i 33 °C.

Foto: DHMZ

Za zagrebačku i karlovačku regiju te Kvarner je na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena. Navode kako su mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro te poslijepodne.

Žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme je na snazi i za južna područja zemlje, odnosno područje sjeverne i južne Dalmaciju, kninsku te riječke regije zbog jakih udara juga.

Foto: DHMZ

I u danima pred nama bit će promjenjivo i nestabilno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će biti češća na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, a pritom može biti izraženijih pljuskova.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo, još u ponedjeljak i jako, a u srijedu i istočni vjetar, na sjevernom dijelu bura. Od utorka će biti manje toplo.