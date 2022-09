'Spašavaju nas svinja, zimnica i zapisivanje svih troškova...'

Svi najavljuju da će nam jesen i zima biti teški, računi visoki, grijanje problematično, cijene hrane već su sad otišle u nebo. Međutim, ne želim paničariti unaprijed. Volim rješavati probleme onako kako dolaze, jednog po jednog i uvijek vjerujem da se sve na kraju ipak nekako posloži, rekla je Ana Stepančić Zanić (38), majka petero djece iz Zagreba. Veliku obitelj ona i suprug Ivan (47) oduvijek su željeli, a s vremenom su naučili i kako se dobro organizirati i vremenski i financijski. Otkrili su nam svoje 'trikove' da lakše prebrodimo nadolazeći period i nadaju se kako će mnogima njihovo bogato iskustvo oko pomnog planiranja trošenja novca mnogima pomoći te da ćemo barem malo i mi uspjeti uštedjeti.

Dvije 'velike' kupovine

Ana je otkrila kako ona i suprug mjesečno odlaze do dva puta u veću nabavku hrane, a ostale dane kupuju samo ono nužno.

- Detaljno prekontroliramo koje nam namirnice fale i napravimo listu. Kad odlazimo u takozvanu veliku nabavku trudimo se kupiti što više namirnica koje mogu dugo stajati poput tjestenine, riže, žitarica koje jedemo za doručak, smrznute hrane i sličnih stvari. Tekuće stvari kao što su meso i voće kupujemo na dnevnoj bazi. Tako uštedimo dosta novaca jer kad čovjek ide svaki dan kupovati baš kompletan ručak i večeru onda kupi usput i puno toga što mu možda uopće ne treba pa je bolje izbjegavati neprestane odlaske u trgovinu - rekla je Ana. Puno uštedi i zahvaljujući zimnicama koje sama priprema. Kiseli ciklu, pravi ajvar i pekmeze koji su im nezaobilazni za doručak.

Glavna namirnica na akciji

Ova predana mama koja uz odgajanje petero djece i održavanje kućanstva radi kao računovođa, otkrila nam je i na koji način odlučuje što će se kojim danom jesti za ručak.

- Dođem u trgovinu i vidim što je na akciji od mesa. To nam bude glavna namirnica, a onda smišljam što ćemo za prilog. To definitivno mora biti neko povrće, ili krumpir plus salata. Kataloge s akcijama uvijek prelistam i nije da se samo njima vodim, ali ne volim plaćati više za neke stvari koje se tu i tamo mogu naći po puno povoljnijoj cijeni - kaže Ana. Suhomesnate proizvode ne kupuju, jer kaže, za to su se snašli na drugi način. Svake godine kupe pola svinje pa sami suše, prave kobasice i špek i toga imaju za cijelu godinu. Obitelj na to potroši oko 2000 kuna.

- Ovako velika obitelj poput nas, za jedan obrok treba kilu do kilu i pol mesa, kilu povrća, a o voću da ne govorimo. Dvije kile banana nam traje samo jedan dan jer svatko uzme po jednu, a trešanja primjerice kupimo tri kile i odmah odu - kaže Ana. Za doručak jedu žitarice s mlijekom ili kruh i pekmez, a vikendom jaja na oko i svoje suhomesnate proizvode.

- Samo za doručak nam treba 10 do 12 jaja - smije se Ana. Za večeru znaju jesti tjesteninu s tunom ili povrćem, kiflice s jogurtom, tople sendviče, a vrlo često i žgance koje u obitelji svi obožavaju.

- Ostatke hrane nikad ne bacamo. Ono što ostane od jednog obroka, obavezno se iskombinira za neki drugi. Primjerice, ostane li riže, drugi dan ide u juhu od rajčice, a ostane li previše povrća, drugi dan ide u rižot itd. - otkrila je žena.

Sve se zapisuje

Anina je obitelj brojna pa neprestano zapisuje obaveze koje mora ispuniti, pogotovo one vezane uz plaćanje računa i općenito, trošenje novca. Tako ima posebnu rubriku koja se tiče škole. Ana je do sada imala troje školaraca: Davida (16), Mihaela (10) i Sofiju (9), a za par dana i njezin će Šimun (7) postati prvašić. Judita (5) još ide u vrtić. Bilježnice i razni pribor za školu već im je kupila i na to je potrošila 1200 kuna. U cijenu nisu uključene školske torbe koje će nekima od njih također morati kupiti. Stavke je zapisala kako bi lako mogla izračunati koliko joj je još novca ostalo na raspolaganju što se tiče škole. Školska odjeća joj, kaže, nije toliki problem jer je kupuje u jeftinijim dućanima s niskim cijenama. Smatra da tu nikako ne bi trebalo puno potrošiti jer se odjeća za čas podere na nogometu ili u igri, baš kao i tenisice. Tu je i stavka koja se tiče izvanškolskih aktivnosti. Njezina se djeca nogometom, taekwondoom te kazalištem pa zapisuje kada mora uplatiti polaganje za pojas, predstavu, članarine.

- Kad sve imam zapisano, tada mogu planirati unaprijed i sigurna sam da mi neće svi izdaci doći na naplatu odjednom jer mogu pratiti što mi je prioritetnije, a što nije pa nešto platim odmah, a nešto ostavim za kasnije - zaključuje Ana.

Učite djecu ekonomičnosti

Ana tvrdi da kriza i inflacija koje su nas zadesile nisu razlog zbog kojeg ona i suprug uče djecu da budu štedljiva već su oni to znali od prije.

- Od malena smo ih učili da valja stalno gasiti svjetla u prostorijama u kojima ne borave, da se moraju kratko tuširati, da ne puštaju vodu da teče dok peru zube - kaže Ana. Uvjerena je da se može uštedjeti prelaskom na nove sustave poput ugradnje solarnih panela što svakako i njena obitelj u skoroj budućnosti kani napraviti na svojoj kući.

Ako vas ima puno, učlanite se u udrugu

Anina obitelj članica je udruge Obitelji 3plus za obitelji s troje ili više djece. Zato za brojne obitelji ima posebne savjete, a jedan od njih je da i oni postanu članovi jer tako mogu ostvariti dodatne popuste preko projekta obiteljskih kartica. Tu su popusti na ulaznice za nacionalne parkove, optike, trgovine, izletišta... Ana priželjkuje i popuste na izvanškolske aktivnosti za brojne obitelji jer joj je to, uz hranu, ogroman trošak. Aktivnosti je koštaju 1000 kuna mjesečno, a kao i monogi, ne želi ih se odreći jer su zdrave za dječji razvoj.

