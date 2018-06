Spašeni Austrijanci: 'Vjerovali smo da je kraj i da smo gotovi'

Mislio sam da sam gotov. Kroz glavu mi je prolazilo kako nitko ne zna gdje smo, u Starigradu nemamo prijatelja koji bi primjetili da nas nema, a gazda apartmana ne bi nas potražio dok ne padne večer. Bojao sam se tko će mi nju spasiti jer ju je vjetar u kajaku pred mojim očima nosio daleko, kazao nam je u petak Hermann Oberndorfer (56).

On i Marion Pachner (50) austrijski su turisti koji ljetuju u starigradskoj vili prvi red do mora. U četvtak poslijepodne krenuli su veslati kajacima uz obalu. Bilo je dobro dok su bili u zavjetrini.

'Mislio sam da neću doći do obale'

- Odjednom vjetar je počeo jako nositi kajak prema dubini, a Marion je zaostajala jer nije imala snage u rukama da se odupre vjetru i valovima koji su se digli. Pokušavali smo se vratiti na obalu, ali uzalud! Jednostavno je bilo preteško. Jaki reful vjetra tada je mene prevrnuo u more. Rekao sam Marion da ostane na mjestu, a da ću ja otplivati po pomoć. Ali nosilo me prejako, nisam mogao protiv vjetra, valova i morske struje. Ne znam koliko je vremena prošlo, no činilo mi se da plivam barem deset sati. Tada mi je glavom prošla misao da možda neću ni doplivati do obale. Znao sam da nekome moram barem reći da je Marion odnio vjetar i da mi netko nju spasi. Na svu sreću, njemački gost iz autokampa gledao je na dalekozor i vidio me. Odmah je uskočio u brod i dovezao se do mene. Bio sam promrznut od dugog boravka u moru, vjetra koji probija i hladnoće. Moj spasitelj obavijestio je i Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru iz Rijeke te su djelatnici lučke kapetanije otišli spasiti Miriam koju je donijelo zbilja daleko, na polovicu kanala - kaže Hermann.

Foto: Rozeta Bogeljić/Pino Šale/24sata

Marion Pachner dodaje da se bila jako uplašila.

- Iskreno, nisam bila sigurna da će me spasiti - kazala je.

Oboje su jako zahvalni Nijemcu koji ih je spasio kao i mladoj djevojci koja im je donijela deke da se ugriju i vode da se napiju nakon havarije u moru. Ne znaju tko su ni kako se zovu, a tu informaciju nisu znali ni djelatnici Lučke kapetanije kod kojih su se raspitivali pa ih ovim putem pozivaju da dođu kod njih kako bi im bili u prilici zahvaliti.

Na teži način naučili koliko je bura opasna

Hermann Oberndorfer kaže da su ga nakon "kajakoloma" odvezli na Hitnu pomoć u Zadar odakle ga je skupila Marion tri sata kasnije. Naučili su da se vjetar koji ih je umalo stajao glave, zove bura. Kaže da će opet ploviti kajakom, ali kad ne bude puhalo.

Foto: Rozeta Bogeljić/Pino Šale/24sata

- Spasilačka akcija pokrenuta je u četvtak u 19.13 sati nakon što je očevidac poslao poziv pogibelji preko Županijskog dojavnog centra 112 Zadar. Rekao je da dvoje ljudi u moru ispred Starigrada bura nosi Podvelebitskim kanalom. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju s nadležnom Lučkom ispostavom Starigrad Paklenica. U međuvremenu je ustanovljeno kako se jedna osoba nalazi u manjem plastičnom kajaku dok je druga u moru. Nedugo nakon pokretanja spašavanja, u 19.22 sati, osobu iz mora na udaljenosti oko 300 metara od Starigrada spasila je posada privatne brodice koji su spašenika prevezli u Starigrad, gdje su ga preuzeli djelatnici Hitne medicinske pomoći i utvrdili pothlađenost i stanje šoka, ali bez tjelesnih ozljeda. U 19.35h službenici lučke ispostave Starigrad Paklenica presreli su drugu osobu u plastičnom kajaku na oko 1000 metara od obale, prekrcali spašenu osobu i prevezli je u Starigrad, kamo su istu pregledali djelatnici hitne medicinske pomoći te osim pothlađenosti i stanja šoka nisu utvrdili nikakve tjelesne ozljede, čime je ova akcija uspješno okončana - kazao je David Radas, glasnogovornik Ministarstva mora.

Dvoje turista sa sobom nisu imali komunikacijska niti signalizacijska sredstva. Lučka kapetanije nije ih niti kaznila jer o moru i buri ništa ne znaju.

- Starigradska ispostava protiv dvoje spašenika neće pokretati upravna postupanja, budući da je utvrđeno kako nemaju nikakva nautička znanja i iskustva, zbog čega se nisu niti infiormirali o svim potrebnim predradnjama prije izlaska na more kao što je sigurnosna, signalizacijska i komunikacijska oprema, stoga su od strane službenika Ispostave upozoreni vezano uz njihovo buduće ponašanje na moru - kažu iz Ministarstva mora.