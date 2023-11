Spasi meeee! Vlasnik ih više ne želi, preuzela ih je udruga. Za spas 26 ovčica trebaju donacije

Malo dobre volje i nešto novca potrebni su za spas 26 ovčica kojima su ovo možda posljednji dani na ispaši po obroncima Kvarnera. Vlasnik se o njima više ne želi brinuti pa ih prodaje. Kaže da mu je svejedno tko će ih kupiti i hoće li završiti u klaonici. No zahvaljujući udruzi Brsečki česan, koja djeluje na području istarske općine Mošćenička Draga, život ovaca može biti spašen. Obratili su se svima onima koji vole ovce da im pomognu u skupljanju 2600 eura, koliko je potrebno da bi se ovce kupile i preselile. Riječ je o neprofitabilnoj udruzi za opći ruralni razvoj koja se, između ostalog, zauzima za održavanje krajolika bez uništavanja prirode. Upravo su oni našli smještaj za ove vrijedne domaće životinje, neophodne u oblikovanju krajolika, i to na OPG-u u vlasništvu vrijednih, brižnih i srdačnih supružnika Tominić, Sandre i bivšeg branitelja Franje, od milja zvanog Franc. No da bi udomili ovce, moraju ih prvo otkupiti od vlasnika.

Na njihovu OPG-u na vrhu sela Janjetići iznad Rijeke, s kojega puca pogled na nepregledno more i otoke Kvarnera, dočekat će vas tri psa, Magarica Vazma, dvije boškarinke, Alica i Istra, konj Pika, kokice, patke, kunići, dvije papige, hendikepirana mačka, koze i ovce. Sve su spašene velikim dijelom zahvaljujući udruzi Brsečki česan.

- Ovdje sam odrasla, u prirodi i sa životinjama, u ovoj kući, na ovoj zemlji. Živimo u harmoniji s prirodom, onako kako se nekad živjelo i to želimo podijeliti s drugima - skromno kaže domaćica Sandra dok nas vodi kroz divlji vrt pun raznolikog cvijeća, bio voća i povrća koje uzgaja od domaćeg sjemena starog i 120 godina.

- Ustajemo sa svitanjem, a liježemo nešto iza kokica. Umori se čovjek, ima tu posla, nahraniti, okopati, popraviti ograde, krovove, počistiti štalu... Ali pogledajte, tko nam ovo može platiti - složni su Tominići.

- S njima se sljubite i postanu vam kao članovi obitelji. Ima oko njih puno posla, ali za njih mi ništa nije teško jer vam oni svu ljubav koju im dajete nesebično vrate - dodaje simpatični Franc. Nemaju oni od toga nikakvog profita, imaju tek veliko srce.

Donacije se mogu uplatiti na IBAN HR5424020061100913554, poziv na broj primatelja 00 ili 99, a u opis plaćanja potrebno je staviti - donacija za ovcu.