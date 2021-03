Dobili smo poziv u pomoć preko radio stanice, da im brod tone, da neće izdržati. Znate, mrak je, nije nimalo ugodno primiti takav poziv, odmah misliš na najgore.... Srećom, sve je dobro ispalo i bili smo sretni jer su ljudi spašeni – počinje nam priču Nikola Popov iz Tribunja, vlasnik ribarske brodice "Kunjka" koji je zajedno s članovima posade Draženom Tomažinom iz Tribunja i Markom Berovićem iz Šibenika spasio dvoje ljudi, muškarca i ženu. Njima je brod "Baba Mare", također ribarica, počela tonuti kod otočića Sedlo u akvatoriju Žirja.

Sve se odvijalo u četvrtak rano ujutro, a Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka poziv je zaprimila u 4.57 sati. Poziv im je stigao s "Kunjke", a obavijestili su odmah i Lučku kapetaniju Šibenik.

- Kad primiš takav poziv, nema oklijevanja ni sekunde, podrazumijeva se da ćeš ići pomoći. Zato, iskreno, i ne smatramo naše djelo nečim važnim o čemu bi trebalo pisati – skromno će Popov opisujući nam ukratko kako je sve izgledalo u trenutku kada su stigli do unesrećenih.



- Dok smo mi stigli do njih brod je već bio potonuo, a muškarac i žena su uspjeli doplivati do otočića Sedlo. Nažalost, nismo im mogli prići brodom jer je plitko, pa su morali još jednom ući u more i doplivati do nas. Nisu bili ozlijeđeni, ali su promrzli. To jutro bilo je nešto umjerene bure, ali opet na sreću, tamo gdje su isplivali bilo je zaklonjeno. Bili su prisebni, ali u šoku i to je razumljivo, more je hladno, noć je... Odmah smo im dali suhu odjeću i utoplili ih – kaže nam Popov.

Nakon što su unesrećene prebacili na "Kunjku" odmah su krenuli put Tribunja, no uskoro je na mjesto havarije stigao policijski brod te su se ljudi prekrcali na njega.

- Drago nam je da smo se tu zatekli i pomogli im. Znam ih iz viđenja, riječ je o ribarskoj familiji s Prvića, svi se mi znamo – kaže nam za kraj Popov.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kratko su izvijestili o havariji, navodeći kako je ribarski brod potopljen uslijed prodora morske vode, te da je u tijeku postupanje nadležnih službi kako bi se utvrdili uzroci pomorske nesreće.

Kontaktirali smo i unesrećenog muškarca s broda. On je, dodajmo, i sam početkom 2018. godine s bratom pomagao u spašavanju dvojice brodolomaca koja su doživjela havariju 500-ak metara od središnje šepurinske rive na otoku Prviću.

- Ne mogu sada o tome pričati, trenutačno radimo na izvlačenju broda – kratko nam je kazao.