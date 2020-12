Zahvaljujući stručnosti liječnika splitske bolnice jednom devetogodišnjem dječaku, koji je imao moždani udar, spašen je život. On je najmlađi pacijent na kojem je obavljen zahvat mehaničke trombektomije u KBC-u Split. Ovaj mali pacijent je drugo dijete po starosti koji je moždani udar preživjelo zahvaljujući tom zahvatu kojim se vadi krvni ugrušak iz akutno začepljene velike arterije u mozgu.

Najmlađi pacijent u Hrvatskoj imao je svega tri i pol godine, a njemu je trombektomija uspješno obavljena na zagrebačkom Rebru, gdje je isti zahvat obavljen i jednom 12-godišnjaku.

Zahvat u splitskoj bolnici sa svojim dobro uigranim timom obavio je dr. Dragan Dragičević, specijalist radiologije i subspecijalist neuroradiologije.

- Dječak je zaprimljen u dežurstvu 03/04. prosinca. Bio je promijenjene svijesti i imao je motorički deficit na desnoj strani, kao i smetnje govora. Nakon što je postavila radnu dijagnozu akutnog moždanog udara, dr. Marija Meštrović, pedijatrica i subspecijalist neurologije, zatražila je hitnu magnetsku rezonanciju. Uz nju je bila doc. dr. sc. Branka Polić, pedijatrica i subspecijalist intenzivne medicine koja je osiguravala potporu vitalno ugroženog djeteta u dovođenju do magnetske rezonancije. Na magnetskoj rezonanciji je bio dr. Krešimir Kolić, specijalist radiologije i subspecijalist neuroradiologije, a obaviješten je i doc. dr. sc. Krešimir Dolić, predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Hitno su me pozvali na magnetsku rezonanciju s ultrazvučne ambulante gdje sam bio po redovnom rasporedu. Napravili smo takozvani MR po 'stroke' protokolu, to je skraćena inačica pregleda kojom se traži akutni moždani udar. Na takvom pregledu smo shvatili da se radi o akutnom moždanom udaru s manjim dijelom moždanog tkiva koje je zauvijek izgubljeno i značajnim dijelom tkiva koje se još može spasiti. Na pitanje što učiniti, moj jedini odgovor je bio kako moramo učiniti mehaničku trombektomiju i to odmah – objašnjava nam dr. Dragan Dragičević dodatno pojašnjavajući kako u jednoj minuti anoksije, odnosno potpunog nedostatka kisika, umire gotovo dva milijuna neurona. Gubljenjem vremena pogoršavate situaciju.

- Riječ je o moždanom udaru u takozvanom kasnom prozoru, dakle prošlo je više od šest sati od početka simptoma – kaže nam dr. Dragičević kojem je ovo najmlađi pacijent u karijeri na kojem je obavio zahvat mehaničke trombektomije. Do sada je najmlađa osoba na kojoj je napravio takav zahvat imala 42 godine.

- Otkako je uvedena ova metoda, samo troje djece liječeno je tom metodom u RH, dvoje u Zagrebu i evo, jedan u Splitu. Jako je rijetko da djeca imaju moždani udar. U većini slučajeva ne radi se o "spontanim moždanim udarima", već im je u podlozi neka bolest, a naši pedijatri rade na tome da otkriju o čemu se radi. Dječaka čeka intenzivna rehabilitacija i rad s logopedima – kaže nam dr. Dragičević objašnjavajući nam sam postupak zahvata.

- Radi se u angio sali, pomoću uređaja za DSA (digitalnu suptrakcijsku angiografiju). U začepljenu arteriju se uvede 'stent retriever', a potom se izvlačenjem stenta i istovremenom aspiracijom pokušava izvući ugrušak koji je začepio veliku moždanu arteriju. To se sve radi pod kontrolom dijaskopije, odnosno rentgenskih zraka. Sve se radi kroz bedrenu arteriju, kroz koju uvodimo, katetere, žice, mikrokatetere, mikrožice i na koncu 'stent retriever'. Treba savšeno znati anatomiju mozga, morate biti koncentrirani, svjesni mogućih komplikacija i imati samopouzdanje, ali i povjerenje u tim s kojim radite – kaže nam dr. Dragičević, dodajući kako je raditi takav zahvat na tako malom pacijentu bio poseban osjećaj.

- Vjernik sam i molio sam se prije zahvata da prođe u najboljem redu i da spasimo malog dječaka. S druge strane, pokušavao sam vizualizirati kako je riječ o starijem čovjeku, kako bi sam sebi smanjio pritisak. Zahvat je trajao oko 50 minuta, dijete je sutradan probuđeno i ono je sada stabilno i kontaktibilno – kaže nam dr. Dragičević.

U timu koji je dječaku spasio život, osim dr. Dragičevića, bili su i instrumentarka Anita Šitum, viša medicinska sestra, prva asistentica dr. Sara Sablić, Darko Golo, inženjer medicinske radiologije, Stipan Mandarić, magistar radiološke tehnologije, dr. Davor Dujmović, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te anesteziološka tehničarka Filomena Kvaternik, viša medicinska sestra.

Ovakva metoda liječenja akutnog moždanog udara u svijetu je uvedena 2015. godine, a iste je godine prvi put primijenjena i u KBC Zagreb. Prvi zahvat mehaničke trombektomije u KBC-u Split obavljen je u siječnju 2018. godine. Te prve godine obavili su 86 zahvata, 2019. godine njih 88, a ove godine imaju već 100, te očekuju da će doći i do 110 zahvata.

Dr. Dragičević posebno zahvaljuje predstojniku Zavoda za radiologiju doc. dr. sc. Krešimiru Doliću koji prepoznaje važnost ove metode liječenja i pruža timu svekoliku potporu, a naravno i ravnatelju bolnice prof. dr. sc. dr. Juliju Meštroviću, koji znatno ulaže u njihov Zavod kao i u napredak cijele bolnice.