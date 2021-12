BURA I MORE POTOPILI BARKU

Ribar Denis Cvitković iz Klenovice i djelatnik Lučke kapetanije Novi Vinodolski Željko Zoričić spasili su proteklog tjedna iz Velebitskog kanala dvojicu ribara iz Stona. Da su zakasnili samo pola sata, more bi uzelo još dva života. Dvojica ribara iz Stona kupili su ribaricu na Crnom molu u Crikvenici i u utorak rano u zoru se zaputili kući. Samo ljudi koji ne poznaju snagu bure u Velebitskom kanalu mogli su se odlučiti prkositi snazi prirode i najkraćim putem krenuti prema jugu. Denis Cvitković je za Tuneru.info ispričao kako je tekla dramatična akcija. – Barka im je počela primati more. Željko Zoričić iz Lučke kapetanije Novi Vinodolski u sedam ujutro je nazvao Mladena Komadina, a Mladen mene. Dok je Zoričić stigao u Klenovicu, napunio sam gliser benzinom i čekao spreman. Javili su nam svoju poziciju, a kad smo isplovili, tamo ih nismo našli. U međuvremenu im se brod potopio nasred kanala. Teško je vidjeti dvije glave u moru kad je more mirno, a jutros je bilo čuda mora. Valovi metar i pol do dva. Javili su nam da su viđeni dvije i pol milje van Marine Novi. No, nismo ih mogli naći. Krenuli smo drugim pravcem, đirali prema Senju i vidjeli ih na stotinjak metara. Kasnije su nam rekli da smo prošli 30 metara od njih i da ih nismo primijetili. Jedan je imao prsluk, drugi se držao za plastičnu splav. Bili su u moru pola sata. Kasnije im je izmjerena temperatura 33. Temperatura mora je bila 13-14 stupnjeva. Da su ostali još pola sata, bilo bi gotovo. Nisu mogli ništa, bili su šokirani. S tom robom na sebi su se napuhali, poplavili, pobijelili, grčili se. Prsti su im bili ukočeni, jedva smo ih izvukli iz mora. Sreća da imam gliser od deset metara. Manje plovilo po toj buri ne bi imalo šansi. Kad smo došli na obalu u Klenovici, već su ih čekali dečki sa suhom robom. Zvali su prijatelje koji su ih autom dovezli u Crikvenicu. Okrenuli su se na magistrali i pokupili ih, tako da su ribari iz Stona na putu kući – ispričao je Cvitković.