Jubilarna, 20. humanitarna akcija "A di si ti?" počela je u subotu ujutro na splitskoj Rivi, a prihod od prodaje namijenjen je za potrebe korisnika Centra za beskućnice/ke, te za uređenje i održavanje prostora tog centra.

POGLEDAJTE VIDEO: Splićani subotnje jutro na Rivi na humanitarnoj akciji "A di si ti?"

Splićani i njihovi gosti na 74 štanda mogu razgledati i kupiti rabljene predmete, rukotvorine, umjetnine, umjetničke fotografije i ukrase.

Na Rivi također mogu izmjeriti tlak ili šećer, a uz to su im ponuđene frizerske, kozmetičarske, maserske i ugostiteljske usluge. Mogu i kupiti cvijeće, pojesti kolač, popiti kavu i kupiti neki od proizvoda Split Style By MoSt.

U akciji sudjeluju i nogometaši i košarkaši iz HNK "Hajduka" i KK "Split", u ulozi volontera-prodavača su Ambasadori solidarnosti i volonterstva te osobe iz javnog života Splita i okolice.

Posjetitelji još mogu "napraviti đir" gajetom Viktorija, te sudjelovati u sportskoj i dječjoj animaciji.

Akciju priprema i organizira više od 90 različitih institucija, klubova, stranaka, udruga, tvrtki, škola, organizacija, udruženja i inicijativa.

Kao i proteklih godina, sav prihod namijenjen je isključivo za potrebe korisnika Centra za beskućnice/ke, te uređenje i održavanje prostora. Ove godine im je, zbog velikog broja starijih i teže bolesnih korisnica i korisnika, želja opremiti bolesničku sobu u sklopu Centra.