Spasili ga: Ozlijeđeni Hrvat u eksploziji vratio se iz Bejruta

Perošević je teško ozlijedio lakat i gležanj kad su ga udarila jedna od brodskih vrata koje je raznijela eksplozija. Zahvaljujući pravodobnoj i prisebnoj reakciji ostalih članova posade, vrlo brzo je prebačen u jednu od bejrutskih bolnica

<p>Ozlijeđeni brodski kuhar Branko Perošević dobro se oporavlja nakon ozljeda i kirurškog zahvata kojemu je bio podvrgnut u Bejrutu neposredno nakon eksplozije, te je, nasreću, sad u svom domu u Hrvatskoj. </p><p>Rekao nam je to Ino Munitić, direktor agencije za zapošljavanje pomoraca Pasat, čijim posredovanjem su Perošević i još deset hrvatskih pomoraca zaposleni na brodu City of Rome, koji je bio privezan u bejrutskoj luci, na manje od kilometar od skladišta u kojemu je došlo do požara, a potom i razorne eksplozije 2750 tona amonijeva nitrata koja je uništila luku, ali i veliki dio grada. </p><p>U nesreći su nestale cijele četvrti Bejruta, pri čemu je najmanje 178 ljudi poginulo a više od 6000 ozlijeđeno. Šteta je velika, a procjene su da je oko 15 milijardi dolara. </p><p>- Ostali članovi posade iz Hrvatske kućama bi trebali stići za tjedan dana. Njih je trenutno 10 na brodu u Bejrutu i rade u najnormalnijim uvjetima. Brod je, nasreću, u dobrom stanju, tako da s tim nema problema. Bejrutska luka bila je, naime, nakon eksplozije pod potpunim lockdownom, u gradu je uvedeno izvanredno stanje, no sad polako puštaju ljude iz lockdowna, pa vjerujem da će povratak ostale desetorice hrvatskih pomoraca kućama proteći bez poteškoća - rekao je Munitić. </p><p>Perošević je, podsjećamo, teško ozlijedio lakat i gležanj kad su ga udarila jedna od brodskih vrata koje je raznijela eksplozija. Zahvaljujući pravodobnoj i prisebnoj reakciji ostalih članova posade, vrlo brzo je prebačen u jednu od bejrutskih bolnica. </p><p>Prema riječima ostalih članova posade, samo ih je sreća spasila od težeg stradavanja jer u trenutku eksplozije nitko od njih nije bio na palubi broda nego su svi bili unutar prostorija brodskog stroja. </p><p>Na brodu vezanom uz City of Rome poginula su dva člana posade. Mnogi optužuju libanonske čelnike da su odgovorni za nesreću zbog svoje korumpiranosti i nemara. U Libanonu i u inozemstvu upućeni su pozivi za provođenje međunarodne istrage. </p>